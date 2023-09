Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tote Katze schützte einst die Münz

Tag des offenen Denkmals

Wertheim 11.09.2023 - 11:25 Uhr 2 Min.

Für Erstaunen sorgt die mumifizierte Katze, die die Bauherrn im Dachstuhl der Münz gefunden haben. Dem Tier wurde im 16. Jahrhundert das Genick gebrochen; es wurde als Warnung an Ketzer und zum Schutz des Hauses mit eingebaut. Interessierte Besucher besichtigen am Tag des offenen Denkmals die Münz in Wertheim. Bauherr Frank Teicke zeigt das kleine "Marktguckerfenster".

Bisher steckten sie mehr als 9000 Stunden Eigenleistung in die Herrichtung des Gebäudes. Die Bauherren führten am Sonntag auch selbst durchs Objekt. Einer von ihnen ist Frank Teicke. Vor den Gebäuden wies er auf kleine Details hin und berichtete von Arbeiten an der Fassade. Einige spezielle Arbeiten habe man auch von fachlich versierten Handwerkern erledigen lassen müssen.

Im Inneren verwies er darauf, dass trotz aller Historie in manchen Bereichen Veränderungen nötig waren, die den heutigen Auflagen geschuldet sind, unter anderem dem Brandschutz. »Wir haben heute über 20.000 Bauauflagen«, sagte er zum Ausmaß der Vorschriften. Man leide beim Projekt nicht unter dem Denkmalschutz, sondern den vielen anderen Auflagen. Nicht alle seien nachvollziehbar.

Am Treppengeländer zeigte er die Spuren, die Granateneinschläge im Zweiten Weltkrieg dort hinterlassen haben. Die Treppe sei damals zerstört worden, das Geländer überlebte. Im ersten Obergeschoss wurde die große Raumhöhe deutlich. »Eine solche war nur bei herrschaftlichen Häusern üblich«, erläuterte Teicke. Schön sei auch der Sandsteinboden. Man habe alle Platten nummeriert, ausgebaut, den Boden stabilisiert und die Platten an richtiger Stelle wieder eingebaut.

Die Münz sei ein typisches Hochwasserhaus. Durch die Auswirkungen des Wassers sei sie leicht zusammengesackt. Dies sehe man an den Setzungen. Teicke verwies bei der Führung auf die vielen Auf- und Umbauten, die die Häuser in den Jahrhunderten erlebte. So findet man beispielsweise im »Säulenraum« eine Decke aus dem Jahr 1920. Im gleichen Saal entdeckte man das Steinmetzzeichen jenes Handwerkers, der auch den Engelsbrunnen schuf.

Im Raum daneben findet sich eine Pietra Rasa (geritzte Steine). Sie kombiniert das Verfugen mit dem Verputzen auf Feld- und Bruchsteinmauern. Die Wand mit Putz sei noch im Originalzustand von 1260. Solche Wände im Originalzustand seien sehr selten. Teicke berichtete auch vieles über den großen Einsatz der Bauherren: »Beim Gewichte schleppen sind wir alle leidgeplagt.« So habe man unter anderem sehr viel Brandlast aus dem Dachbodenbereich über die Treppen nach unten getragen.

Gezeigt wurden am Sonntag auch die Wohnungen, die im Haus entstanden sind. In einem der Räume zeigte Teicke das kleine »Marktguckerfenster« mit Blick auf den Marktplatz. Es sei das »Fernsehen der damaligen Zeit« gewesen. Im zweiten Obergeschoss befindet sich ein öffentlich zugänglicher Museumsraum unter anderem mit Gegenständen, die man im Haus fand, Wandmalereien sowie einer mumifizierten Katze. Diese habe man als Schutzzeichen einst in den Dachstuhl eingebaut.

Im zweiten Obergeschoss finden sich Büroräume mit Küche und Bad, ein Coworking-Space und eine weitere Wohnung. Die Wohnungen sind im Fachwerkhausteil. Die Bauherren berichteten, die Räume seien eigentlich seit etwa zwei Jahren für die Nutzung bereit. Durch die beantragte Nutzungsänderung zur Schaffung der Büroräume seien aber viele neue Brandschutzauflagen dazugekommen. Man habe ein genehmigtes Brandschutzkonzept, das in Teilen noch baulich umgesetzt werden müsse. Im Untergeschoss der Münz möchten die Bauherren später ein Bistro betreiben.

Hintergrund: Die Wertheimer Münz Die Münz gilt neben der Burg als das wohl älteste Gebäude Wertheims. 1260 errichtete der Graf von Wertheim das Treppengiebelsteinhaus vermutlich als Schultheißamtshaus. 1407 und 1560 erfolgten Aufstockungen. Von 1587 bis 1589 baute Schultheiß Peter Heußlein den Fachwerkbauteil an. Der Tuchhändler war damals der reichste Wertheimer und Schultheiß auf Lebenszeit. Ab 1767 befand sich im Ensemble die gräfliche Münzprägeanstalt, was ihr den Namen Münz einbrachte. 1808 wurde die Grafschaft Wertheim aufgelöst und damit auch die Münzprägung aufgehoben. Das Gebäude wurde danach im Untergeschoss gewerblich genutzt, in den beiden Obergeschossen befinden sich Wohnungen. Darüber hat das Haus drei weitere Dachgeschosse. Ab 1996 standen die Obergeschosse leer. Im Erdgeschoss befand sich laut Frank Teicke, einem der sechs Bauherrn für die Sanierung des Hauses, zeitweise eine Autowerkstatt, dann ein Haushaltswarengeschäft und schließlich das Bistro Tamam. Außerdem war dort eine weitere Kneipe. Im zweiten Obergeschoss wurde ein Raum zeitweise als private Diskothek genutzt. Wieder zugänglich sein wird die Münz im Rahmen der Ladies Night am 20. Oktober ab 18 Uhr. Dann wird es dort Pop-Up-Stores und Drinks geben. bdg