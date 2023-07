Die Al­ter­na­ti­ve zum End­spiel der Wert­hei­mer Stadt­meis­ter­schaft im Fuß­ball hieß ein­deu­tig: To­ma­ten­ver­kos­tung. Am Sonn­tag ab 17 Uhr wa­ren, wie schon am Sams­tag, vie­le In­ter­es­sier­te in die Bio­land-Gärt­ne­rei Haas in der Obe­ren Le­ber­k­lin­ge ge­kom­men. Erst­ma­lig hat­ten Die­ter Haas und sei­ne Frau Chris­tia­ne Bau­er, Toch­ter Katha­ri­na Saur und Sohn To­bias Bau­er zu ei­nem ganz be­son­de­ren Ge­sch­mack­ser­leb­nis ein­ge­la­den.