Tolle Einblicke beim Türöffner-Tag

Aktion: Kinder und Erwachsene entdecken »Wertvolle Schätze« im, in der Natur oder in der Apotheke

MAIN-TAUBER-KREIS 04.10.2023

Interessante Einblicke beim Türöffner-Tag: In der Kreuzwertheimer Prassek-Scheune schauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter anderem Walter Graf beim Drechseln zu. Foto: Birger-Daniel Grein

Dort bestaunten Rico Trunk und seine achtjährige Tochter Ronja aus Großostheim unter anderem die Drechselkunst von Walter Graf.

Der Hobbyholzkünstler fertigte aus verschiedenen Holzarten Schalen und Armreifen. Die Kinder durften dabei auch mithelfen. Ronja berichtete, am Maustag gefalle ihr, dass man überall hingehen könne. »Man kann hinter Türen schauen, hinter die man an anderen Tagen nicht kommt«, freute sie sich. Ihr Vater berichtete, man sei im Rahmen des Aktionstags schon an der Technischen Hochschule Aschaffenburg gewesen sowie beim Eisenhammer in Hasloch. »Wir haben schon oft die Werbung für den Maustag in der Sendung gesehen. Diesmal schafften sie es zum ersten Mal, daran teilzunehmen.

Lebensraum Getreidefeld

Der komplette Aktionstag stand unter dem Motto »Wertvolle Schätze«. Die Prassek-Scheune hatte sich dafür das Getreide ausgesucht. Museumsleiterin Gisela Hyn betonte: »Getreide ist Grundstoff für unser tägliches Brot, das weltweit wichtig ist.« Bei einem Ratespiel galt es, zwölf verschiedene Getreidesorten an ihren Pflanzen zu erkennen. Alle stammten aus der Region. Zu ihren gehört auch Buchweizen sowie andere verschiedene Urgetreidesorten. Der Landschaftspflegeverband Main-Spessart informierte über den Lebensraum Getreidefeld.

Was man aus verschiedenem Korn beziehungsweise dem Mehl machen kann, erfuhr man auf geschmackvolle Art und Weise von Harald Pfandler, Bäckermeister aus Nassig. Er bot leckere vor Ort frisch zubereitete süße und herzhafte Backwaren. Außerdem gab er sein Wissen zu Mehlsorten und Teigführung zum Beispiel bei Sauerteig weiter. Die Besucher holten sich bei ihm auch Tipps fürs eigene Backen. Die Gäste bestaunten auch die restliche umfangreiche Ausstellung zum Alltagsleben früher in der Scheune. Dabei konnte man einiges ausprobieren, beispielsweise das Tippen auf einer alten Schreibmaschine. Laut Hyn waren zum Maustag in der Scheune 80 Kinder und Erwachsene gekommen, darunter auch Touristen, wie eine Radfahrerin aus Nürnberg.

Personalisierte »Mausarznei«

Beliebt war auch die Maustag-Aktion der Schaefer's Apotheke. Vier Gruppen erlebten eine je einstündige Mitmachführung. An jeder nahmen 15 Kinder teil, oft auch zusätzlich viele Eltern. So seien bis zu 40 Personen je Gruppe zusammengekommen, sagte Inhaber Benjamin Schaefer. Die Mausfans bekamen dabei Einblicke in den sonst unsichtbaren Arbeitsbereich der Apotheke. Das Team stellte unter anderem das Computersystem vor, mit dem auch die vielen Bestellwege verwaltet werden. Auch erfuhren sie vieles über Logistik in der Apotheke und warfen einen Blick ins Labor, wo das Apothekenteam selbst bestimmte Medizin herstellt. Ausführlich wurde auch der Medikamentenautomat vorgestellt, der der Lagerhaltung dient. Dazu wurde dieser mit personalisierter »Mausarznei« bestehend aus Süßem und Luftballons gefüttert, was am Ende wieder an die Kinder ausgegeben wurde. »Zu den Höhepunkten für die Kinder gehörte das Notdienstbett«, stellte Schaefer fest.

Die jungen Entdecker durften auch selbst aktiv werden. Sie stellten aus verschiedenen Kräutern und Stärkegummibärchen einen eigenen Gummibärchentee her, den sie mit nach Hause nehmen durften. Nicht fehlen durfte ein Erinnerungsfoto mit dem großen Mausaufsteller.

Einen Einblick in die Schätze des Waldes gab es von Christian Schindler und seinem Projekt Hizuna. Im Wald bei der Grundschule wurden von 18 Kindern und ihren Eltern unter anderem Maronen, Bucheckern und Eicheln gesammelt. An der Hütte des Projekts bereite man daraus verschiedene Gerichte im Lehmofen zu. Außerdem gab es vieles über die Pflanzen und ihre Einsatzmöglichkeiten zu lernen.

