Tierfutter-Problem in Werbach noch nicht geklärt

Werbach 29.03.2023 - 14:42 Uhr < 1 Min.

In Wenkheim herrschen Unmut und Sorge: Mitten im Wohngebiet steht die aufgelassene Lebensmittelproduktion der Firma Seubert. Ein Unternehmer will hier jetzt sogenanntes gebarftes Tierfutter herstellen (wir berichteten).

Die Anwohner fürchten Gerüche und verstärkten Lastwagen-Verkehr. Zuletzt am 13. Oktober hatten Bauherr, der Werbacher Gemeinderat, das Kreisbau- und das Umweltamt, den Standort besichtigt. In der Folge war ein umfangreicher Anforderungskatalog an die Produktion aufgestellt worden, der den Unternehmer, laut Bürgermeister Dürr, überrascht hatte. Lange war dann nichts passiert. »Die geforderten Unterlagen sind nun aber im Kreisbauamt eingetroffen, sie sind aber noch nicht final geprüft«, sagte Dürr. Sollte die laufende Prüfung jetzt ergeben, dass die gemachten Auflagen genau eingehalten würden, werde der Unternehmer produzieren dürfen. Es gelte der Bebauungsplan.

Der Fall werde voraussichtlich nun seinen Amtsweg gehen »Und auch nicht mehr hier im Gemeinderat landen«, sagte Dürr. Jetzt sei es Sache des Kreisbauamtes zu prüfen und zu entscheiden. Namentlich Michael Zwingmann forderte, den Unternehmer nicht unter Generalverdacht zu stellen. Er erwarte sich von ihm großes Interesse daran, die Nachbarinteressen zu schützen. Der Rat stimmte dem Bauantrag mehrheitlich zu. Zehn Räte votierten mit Ja, vier stimmten dagegen.

