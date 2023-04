Thomas Kraft bleibt Vorsitzender der Wertheimer SPD

Parteien: Ortsverein wählt erstmals seit 2018 wieder einen neuen Vorstand - Ausführliche Berichte in der Hauptversammlung

Wertheim 13.04.2023 - 11:18 Uhr 2 Min.

Die gewählten Vorstandsmitglieder des SPD-Ortsvereins Wertheim (von links) Boris Kellner, Mirco Göbel, Katrin Rappert, Claire Dengel, Erich Kern, Brigitte Kohout und Thomas Kraft. Foto: Walter Hörnig

Kassierer bleibt Erich Kern. Beisitzer sind Claire Dengel, Ali-Cherif Deroua, Boris Kellner, Brigitte Kohout, Can-Jerome Kurter, Jutta Merkert und Ingo Ortel. Als Revisoren wurden Erika Knittel und Günther Heger bestätigt. Die Ergebnisse der Wahlen seien jeweils »sehr überzeugend« gewesen, schreibt die SPD in ihrer Pressemitteilung.

Daraus geht auch hervor, dass der Ortsverein zum ersten Mal seit 2018 wieder einen Vorstand gewählt hat. Gewöhnlich erfolgen Wahlen alle zwei Jahre, doch aufgrund der Corona-Pandemie sei dies nicht geschehen, berichten die Sozialdemokraten. Entsprechend umfangreich war der Rechenschaftsbericht, den Thomas Kraft in der Versammlung vorlegte - und in dem er sogar noch einmal auf die Wahl des SPD-Kandidaten Markus Herrera Torrez zum Oberbürgermeister im Jahr 2019 einging. Diese habe für die Wertheimer SPD eine »Zeitenwende« gebracht.

Auch die Ergebnisse in den folgenden Wahlen seien für die Wertheimer Sozialdemokraten »sehr zufriedenstellend« gewesen. In den Wahlen zu Landtag und Bundestag 2021 hätten die Resultate über dem Landesdurchschnitt gelegen. Außerdem habe es aus den drei Onlinediskussionen mit dem Kandidaten Anton Mattmüller allein für Wertheim zahlreiche Anregungen an die Gemeinderatsfraktion gegeben. Im Bundestagswahlkampf sei Wertheim ein Schwerpunkt der Kampagne von Kandidatin Anja Lotz gewesen. Sie sei zu 17 Terminen in der Stadt gewesen. Der Einsatz habe sich gelohnt, erklärte Kraft: 15 von 32 Wahlbezirken gingen mehrheitlich an die SPD.

Der Vorsitzende erinnerte auch an kommunalpolitische Aktivitäten: Unter anderem nannte er eine Aktion für die Soziale Mitte auf dem Wartberg, eine Onlinediskussion über Kindergartengebühren und eine Veranstaltung zu Photovoltaikanlagen in der Altstadt mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Ranger.

Patrick Schönig, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat, berichtete über die Arbeit im Gremium. Wichtigstes Ziel sei, dass Wertheim klimaneutral werde. Die Frage sei lediglich, bis wann dies zu schaffen sei. Große Hoffnungen setze die SPD auf Stadtwerke und Wasserstoff-Allianz. Auch die Akzeptanz für Windräder und Freiflächen-Photovoltaikanlagen sei gestiegen. Das sei gut, denn die Notwendigkeit zum Ausbau sei groß.

Wichtig sei für Wertheim auch, Gewerbegebiete, Wohngebiete, Arbeitsplätze und Flächenverbrauch vereinbar zu gestalten. Ziel des Oberbürgermeisters und des Gemeinderates sei weiterhin, dass die Einwohnerzahl Wertheims wächst. Der Gemeinderat habe mit einer größeren Offenheit in dieser Wahlperiode Entscheidungen getroffen, die vorher undenkbar gewesen seien: Schulkonzept, Bau der Dreifach-Sporthalle, einkommensabhängige Kindergartengebühr und Ausbau des Familienpasses. Weiterhin Thema sei das Radwegenetz in Wertheim, so Schönig. Es fehlten durchgehende Verbindungen zwischen den Ortschaften.

Im Anschluss hielt Katrin Rappert einen Vortrag über Armut und Kinderarmut sowie die Situation der Tafel in Wertheim. In Baden-Württemberg seien 16,4 Prozent der Menschen und sogar 19,1 Prozent der Kinder armutsgefährdet. Bei der Wertheimer Tafel kaufen nach Angaben Rapperts derzeit 280 Haushalte ein. Das sind 486 Erwachsene und 276 Kinder. An jedem Öffnungstag kämen 80 bis 100 Personen. Rund 60 Ehrenamtliche betreuen die Lebensmittel-Ausgabe.

Trotz Spenden gebe es von allem zu wenig. Daher müssten ab 17 . April Zugangsbeschränkungen eingeführt werden. Ein Ansatz zur Hilfe sei die Armutsbekämpfung. Mindestlohn, Bürgergeld und Kindergrundsicherung sollten sich an dieser Stelle positiv auswirken, ergänzte Thomas Kraft. Die SPD müsse sich im Bund mit diesen Punkten weiter durchsetzen.

