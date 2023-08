Testlauf für das E-Rezept im Landkreis

Medizin: Praxen und Apotheken erproben die Neuerung

Main-Tauber-Kreis 24.08.2023 - 16:12 Uhr < 1 Min.

In Zusammenarbeit mit dem Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) seien am Mittwochabend in Tauberbischofsheim Arztpraxen und Apotheken über das Projekt informiert worden, schreibt die KVBW in einer Pressemitteilung.

Ziel sei es, grundlegende Probleme und Hürden im Praxisalltag zu erkennen und an die zuständigen Stellen wie die Gematik, eine nationale Agentur für digitale Medizin, oder Softwarehersteller zu melden, so dass die Prozesse zum eigentlichen Start des E-Rezepts möglichst reibungslos funktionierten. Die Praxen, die am Testlauf teilnehmen, würden vom E-Rezept-Team der KVBW fachlich betreut und beraten.

Das Verfahren für das E-Rezept sei durch den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte inzwischen erheblich vereinfacht worden. Mit der Karte könne der Patient in der Apo-theke sein E-Rezept direkt einlösen. Erste Rückmeldungen von teilnehmenden Praxen seien positiv, der Prozess funktioniere. Allerdings benötige die erforderliche elektronische Signatur bei jedem Rezept noch viel Zeit, was vor allem bei Wiederholungsrezepten den Praxisablauf aufhalte. »Wir werden alle Kritikpunkte melden und erwarten, dass die Gematik sowie die Softwarehersteller weiter an Verbesserungen arbeiten und Optimierungen umsetzen«, wird KVBW-Vorstandsvorsitzender Karsten Braun in der Mitteilung zitiert.

In Baden-Württemberg seien inzwischen rund 70 Prozent der Praxen bereit für das E-Rezept. »Wer sich noch nicht auf die neue digitale Anwendung umgestellt hat, sollte die kommenden Monate unbedingt dafür nutzen«, appelliert Braun. Das Serviceteam »IT in der Praxis« stehe Mitgliedern dafür beratend zur Seite.

