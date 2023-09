Tempo 70 kommt nach jahrelangem Warten zwischen Boxtal und Wessental

Mehr Sicherheit für Mensch und Tier: An der Blankenmühle kommt das Tempolimit 70. Die Petition von Elsa Medoza de Avila (links) war erfolgreich. Darüber freut sich auch Andrea Wuzel (rechts). Beide sind mit ihren Tieren hier täglich unterwegs.

Zuvor hatte eine Verkehrsschau stattgefunden, ein paar Tage später hatte sich erneut ein Unfall in dem Abschnitt ereignet. Die Spuren sind noch sichtbar. Andrea Wuzel freut sich, dass das Tempolimit jetzt endlich kommt. Am Freitag hat sie von der Entscheidung der Behörden erfahren. "Wir freuen uns mega, dass wir es endlich geschafft haben. Ich hatte wirklich Angst, dass wieder etwas passiert, es gab ja erst am Montag einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Glück ist nicht mehr passiert", sagt sie im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Auch Elsa Medoza de Avila, die letztendlich die Petition am 16. Juni ins Leben gerufen hatte, kommentierte in einem Post zur Petition: "Wir haben es tatsächlich geschafft. Es gab noch einen schweren Unfall, glücklicherweise keinen Personenschaden. Wir hoffen, dass den Verkehrsteilnehmern nun bewusst wird, das hier Vorsicht geboten ist". Ihr Dank gilt allen, die die Petition unterstützt haben.

Schwierige Lage berücksichtigt

"Im Ergebnis wird unter Berücksichtigung der Streckenführung, des mangelnden Lichtraumes sowie des Unfallgeschehens im Zusammenhang mit den weiterhin zu erwartenden Querungsvorgängen die im Nahbereich bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung über die Ausfahrtsbereiche der Wohngebäude hinweg verlängert", wird Verkehrsamtsleiter Thorsten Plasch in der Pressemitteilung des Landkreises zitiert.

Für Andrea Wuzel eine späte Einsicht: "Es war ein langer Weg, mehrere Jahre lang haben wir immer wieder das Landratsamt, Polizei sowie die Stadtverwaltung hierzu eingeschaltet." Immer wieder sei von den Verantwortlichen der Hinweis gekommen, dass hier kein Unfallschwerpunkt sei. Dabei habe es in den letzten acht Jahren gleich ein halbes Dutzend Unfälle an dieser Stelle gegeben. Die Verunfallten hatten Glück, denn es kam nicht zum Personenschaden. "Im Vorjahr hatten wir zwei vergebliche Versuche. Es gab zwei Unfälle,dabei wurde der Mühlenstein an der Einfahrt komplett aus der Verankerung gerissen".

Verkehrsschau im Rathaus

Parallel zur Petition wurde immer wieder die Verkehrsbehörde vom Landratsamt mit einbezogen. Die Verkehrsschau fand jedoch nicht vor Ort statt. Sie war am 22. August im Freudenberger Rathaus. Dort wurde von der Polizei sowie der Verkehrsbehörde alles genau analysiert. Ingmar Bube, Nachbar von Andrea Wuzel und ebenfalls einer der Betroffenen, hatte genau Statistiken zu den Unfällen der vergangen Jahre geführt. Zudem hatte er die Behörde nach der Rechtsgrundlage gefragt, dass hier Tempo 100 erlaubt ist, obwohl immer wieder Personen und Tiere in dem Bereich auf der Straße unterwegs sind. "Er fand hierzu eine Verwaltungsvorschrift", freute sich die 48-Jährige.

Dort war in der Tat zu lesen, "wo Fußgänger oder Radfahrer in Längs- oder Querverkehr in besonderer Weise gefährdet sind", die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu senken. "Da war die Verwaltung etwas überrascht. Nach dem Gespräch hatte ich nicht das Gefühl, dass wir unser Ziel erreichen", sagte sie. Ein paar Tage später krachte es wieder an der Stelle. Diesmal wurde sogar das Roundpen für die Pferde zerstört. Das Fahrzeug landete so knapp vor einem Baum.

Druck bei Behörden

"Noch in der Nacht, direkt nach dem Unfall, habe ich zwei Mails an das Landratsamt sowie den Bürgermeister geschrieben." Umso mehr freute sich Andrea Wuzel, dass nun das Tempolimit 70 an der Blankenmühle endlich kommt. MI ihre freuen sich auch die Post, Paketzusteller sowie der Pflegedienst. "Sie hatten alle Angst, dass hier ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Gut wäre es,wenn hier hin und wieder Geschwindigkeitskontrollen wären."

Der Landkreis sagt, dass sich man sich mit der Verkehrssituation vor Ort "bereits seit mehreren Jahren beschäftigt" habe. Zuletzt sei eine Gefahrenbeschilderung angeordnet worden. "Weitere Anregungen der Anwohner und Einwendungen der Stadt Freudenberg hat das Verkehrsamt nun zum Anlass genommen, die Situation erneut zu überprüfen." Die jüngst Verkehrsschau hat nun dazu geführt, das Tempolimit auszuweisen. Bei Andrea Wuzel ist nach jahrelangem Warten die Freude groß: "Wir freuen uns ja so darüber und wollen dies mit etwas Positivem abschließen."

