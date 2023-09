Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Unterwegs mit Heeresfliegern aus Niederstetten: Im Ernstfall bei den Ersten an der Nato-Ostflanke

Flug mit dem NH90

Die Piloten und Bordmechaniker sitzen sozusagen auf gepackten Koffern, denn für diesen Einsatz müsste alles sehr schnell gehen. Unser Reporter-Team war für einen Tag unterwegs mit den Fliegern im NH 90.

Die Konzentrationsleistung der Piloten ist enorm, denn mitunter sind sie in nur drei Metern Flughöhe mit rund 280 km/h unterwegs, um ihren Auftrag zu erfüllen. Niederstettener Heeresflieger waren schon in Afghanistan und in Mali im Einsatz. Auch im Ahrteil retteten sie Menschen von Dächern und auch bei Waldbränden leisten sie Amtshilfe.

Sehen unsere Video-Reportage: Unterwegs mit den Heeresfliegern aus Niederstetten:

Heeresflieger aus Niederstetten: Sie wären bei den Ersten an der Nato-Ostflanke

Manuela Klebing/Matthias Schätte