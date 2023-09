Technischer Ausschuss in Kürze

Neu- und Anbauten: Der Ausschuss erteilte einstimmig sein gemeindliches Einvernehmen zum Neubau eines Wohnhauses und Garage in der Ahornstraße Ebenheid (inklusive Befreiungen bei Baufenster, Traufhöhe, Dachfarbe und Garagenwandfläche an der Grenze), für eine Gaube an einem Haus in der Freudenberger Kernstadt (Bereich Hauptstraße) und zum Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage in den Obere Beine Freudenberg (inklusive Befreiungen Dachform, Baufenster, Umzäunungshöhe als Absturzsicherung).

Werbeanlagen: Einstimmig gab es zudem das Einvernehmen für den nachträglichen Bauantrag zur Aufstellung zweier freistehender Werbeanlagen auf dem Gelände des Rewe-Markts Freudenberg. Der Antragsteller hatte das Fehlen des Bauantrags selbst bemerkt.

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung: Dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Dachsanierung eines Stalls bei der Hauptstraße Freudenberg (denkmalgeschützte Gesamtanlage) stimmte der Ausschuss ebenfalls einstimmig zu.

Naturschutzfonds: Einstimmig vergab der technische Ausschuss Ausgleichsmaßnahmen für den Windpark Freudenberg an die Firma Fitz Weber Bürgstadt für rund 19.700 Euro brutto. Die Maßnahme wird von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg zu 90 Prozent bezuschusst. Die Maßnahmen dienen der Aufwertung von Sandlebensräumen und Flachlandmähwiesen. Auf die festgelegten Flächen werden 0,15 Meter humoser Sand auf Ackerbrachen aufgebracht. Durch die Sandschicht auf 6475 Quadratmeter soll die Anlage von Magerrasen und artenreichem Grünland erleichtert beziehungsweise ermöglicht werden. Die Flächen liegen gegenüber Rauchwerk III entlang der L 2310 hinter dem Ortsausgang Freudenberg sowie in der Nähe der Kläranlage Boxtal und Parkplatz Rosenmühle auf Mondfelder Gemarkung.

Altkleidercontainer: Bürgermeister Roger Henning informierte, dass der Vertrag für die Aufstellung des Altkleidercontainers am Schleusenweg zum Jahresende endet und der Container dann entfernt wird. Es gibt weitere Altkleidercontainer in der Kernstadt.

Warntag: Auf Nachfrage von Rat Siegbert Weis erklärte Henning, dass die Sirenen am Warntag nicht angingen, da sie nicht Teil des Warnsystems der Bürger sind. Sie dienen nur der Alarmierung der Feuerwehr. Er freute sich, dass die Warnung via Handy dieses Mal besser funktionierte als beim vorigen Warntag.

bdg