Taubertal gehört am 6. August den Radlern

Autofreier Sonntag

Main-Tauber-Kreis 28.07.2023 - 17:05 Uhr < 1 Min.

Der autofreie Sonntag findet am 6. August wieder statt. Wie 2022 in Röttingen gibt es auch dieses Jahr ein vielfältiges Rahmenprogramm in den Festorten entlang der Strecke. Foto: TLT/Thomas Weller

Damit der Tag auch zusätzlich zum Radvergnügen abwechslungsreich gestaltet werden kann, gibt es in den Festorten entlang der Strecke ein vielfältiges Programm. Das Kloster Bronnbach bietet beispielsweise Kurzführungen an, während bei Bedarf der Akku des Pedelecs in der Vinothek geladen werden kann. Zusätzlich kann das Kloster auch auf eigene Faust besichtigt werden. In Bronnbach bietet außerdem die AOK an ihrem Obststand kostenlose Vitamin-Booster in Form von Früchten an. Die Ansmann AG ist ebenfalls mit einem Infostand vor Ort.

Für Familien mit Kindern lohnt sich besonders ein Besuch in Reicholzheim. Dort gibt es spannende Aktivitäten wie Traktorfahren, Bierkastenklettern oder eine Hüpfburg. Auch Gamburg bietet am Nachmittag ein buntes Kinderprogramm mit verschiedenen Spielen.

Kulturinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können außer dem Kloster Bronnbach auch das Wertheimer Grafschaftsmuseum oder das Pfeifermuseum und den »Kleinen Dom des Taubertals« in Niklashausen besuchen. Die evangelische Kirche Wertheim veranstaltet Radfahrergottesdienste in Eichel, Grünenwört und Waldenhausen sowie in der Stiftskirche.

Freudenberg-Boxtal ist dieses Jahr der Zielort der traditionellen Promitour, die von Landrat Christoph Schauder angeführt wird. Sie startet um 10 Uhr in Bronnbach. Bei ausreichender Gelegenheit zum Essen, Trinken und Rasten gibt es ab Mittag ein buntes musikalisches Rahmenprogramm.

Die weiteren Festorte sind Freudenberg sowie das Gehöft Tremhof, Wertheim mit den Standorten Grünenwört, Bestenheid, Waldenhausen und der Altstadt sowie Werbach mit Niklashausen. Tauberbischofsheim und Hochhausen warten ebenfalls mit abwechslungsreichen Angeboten auf. Diese können im Detail auf der Webseite des Tourismusverbands unter https://www.liebliches-taubertal.de nachgelesen werden. Überall entlang der Strecke gibt es ein reichhaltiges Angebot von Vereinen und Gastronomen mit deftigen und süßen Spezialitäten.

Pressemitteilung Landratsamt