Großer Andrang: Tätowieren für den guten Zweck in Wertheim

Erlös kommt dem Kreuzwertheimer Gnadenhof zugute

Wertheim 18.09.2023 - 11:18 Uhr < 1 Min.

Ein Tattoo für den guten Zweck: Viele Menschen ließen sich bei der Charity-Aktion am Samstag zugunsten des Kreuzwertheimer Gnadenhofs ein Tiermotiv stechen.

»Wir bekommen so viel positives Feedback von unseren Kunden, da wollten wir auch mal etwas zurückgeben«, erklärte die 24-jährige Sara Esikler die Aktion. »Deshalb kam die Idee zum Walk-in-Day. Wir sind hier in Wertheim selbst mit Tieren aufgewachsen, da war es schnell klar, dass das Geld an den Gnadenhof gespendet wird.« Passend zum Thema gab es ausschließlich kleine Tiermotive, die man sich als Tattoo aussuchen konnte. Kleine Pfoten, Meerestiere, Katzen, Häschen oder einen Hamster mit Schmetterlingsflügeln .

Jana aus Lengfurt ließ sich ein Kaninchen am rechten Knöchel anbringen: »Das erinnert mich an unsere Kaninchen, die wir als Kinder hatten.« Rund 15 bis 20 Minuten wird jeweils für das Stechen eines Tattoos benötigt. »Wir haben heute Open End, alle Kunden die zu uns kommen, werden ihr Tattoo bekommen«, erfuhr man von Sara Esikler. Ihre Schwester Lara versorgte Kunden, die in der Schlange in der Maingasse standen, mit etwas zu trinken.

Die Wertheimerin Luciennes verzog keine Miene, als ihr die Pfote mit dem Herzen gestochen wurde. »Ich finde es super, was sie hier machen, deshalb bin ich auch gekommen, um mit dabei zu sein«, sagte sie. Die Grünenwörterin Lara bekam ein Katzentattoo am Bein. Spontan ließ sich ihre Mutter ebenfalls ein Tattoo stechen - eine kleine schwarze Katze. Sogar aus Creglingen kam eine Kundin am Samstag nach Wertheim, um sich ein Tattoo stechen zu lassen.

