Suche nach Lehrkräften bleibt schwierig

Wertheim 10.10.2023

Die Musikschule Wertheim ist aktuell noch immer auf der Suche nach Lehrkräften für Elementare Musikpädagogik. In dem Fach wird unter anderem auch musikalische Früherziehung und Sprache lernen mit Musik für Kindergärten angeboten.

Dass es Frido trotzdem immer wieder gelingt, qualifiziertes Personal für den Musikunterricht an der Musikschule und für die musikalische Früherziehung zu finden, ist auch seinen guten Kontakten etwa zur Würzburger Musikhochschule zu verdanken. Trotzdem fangen die Probleme bei der Suche nach Dozenten bei der Ausbildung an der Würzburger Hochschule an. »Für die Elementare Musikpädagogik fehlen einfach Absolventen an der Musikhochschule«, gerade einmal zwei Absolventen habe es in den vergangenen zwei Semestern gegeben, weiß Blido von der unzureichenden Ausbildungssituation. Zu wenige, um an allen Musikschulen eine musikalische Früherziehung für Babys, Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter anzubieten.

Auch, wenn im Studium an der Würzburger Musikhochschule die elementare Musikpädagogik zentraler Baustein sei, lernten die Absolventen im Zweitfach immer auch noch ein Instrument. Das eröffne den Absolventen die zusätzliche Chance, nach dem Studium ausschließlich Instrumentalunterricht zu erteilen, berichtet Blido von Dozenten, die die musikalische Früherziehung mit teilweise auffälligen Kindern »als belastend« empfunden haben. Und sich in ihrer Arbeit schließlich nur auf den Instrumentalunterricht konzentrierten.

Dabei ist die musikalische Früherziehung ein zentrales Ausbildungssegment an der Musikschule Wertheim. Etwa die Hälfte der in diesem Schuljahr angemeldeten rund 630 Schüler besuchen nach den Zahlen von Stefan Blido eines der Angebote für Babys oder Kinder. Bereits seit etwa zwei Jahren sei man auf der Suche nach Lehrkräften für die Fächer, die im Rahmen der Elementaren Musikpädagogik angeboten werden (siehe »Stichwort«). Bislang erfolglos, schildert Blido die vergeblichen Versuche, die Stellen zu besetzen. Das Interesse der Eltern an der musikalischen Früherziehung sei groß. Woran es fehle seien die dafür ausgebildeten Lehrkräfte.

Kaum besser ist der Stellenmarkt für einzelne Musikinstrumente. Auch für den Harfenunterricht ist Blido weiter auf der Suche nach einer Lehrkraft. »Da gibt der Arbeitsmarkt einfach kaum etwas her«, sind seine Erfahrungen. Eine Harfenlehrerin, die auch in Wertheim Schüler unterrichtet hatte, habe die Schule inzwischen verlassen und eine Stelle als Pflegerin angetreten, berichtet Freda Blido davon, dass sich viele Dozenten während oder nach der Corona-Zeit beruflich umorientiert hätten. So weiß Stefan Blido auch von ehemaligen Honorar-Lehrkräften, die jetzt eine Festanstellung an Schulen haben.

Die jüngst vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Honorarsätze zum 1. Januar kommenden Jahres sieht Blido als gewichtiges Instrument bei der Suche nach Personal. Mit der Anhebung liege der Honorarsatz im Landesdurchschnitt, hatte es Ende September im Gemeinderat geheißen. Damit liegen die Honorarsätze mit 32 Euro je Wochenstunde allerdings noch weit unter den Forderungen, die der Tonkünstlerverband Baden-Württemberg für einzeln vereinbarte Unterrichtsstunden ansetzt. Demnach müsse eine 60-minütige Unterrichtseinheit mit 80 Euro honoriert werden. In Wertheim bekommen die oft von weiter her anfahrenden Dozenten allerdings noch eine Fahrtkostenpauschale und in der Elementaren Früherziehung werde auch eine Vorbereitungszeit bezahlt, so Blido.

Bei anderen Instrumenten sei die musikalische Ausbildung dagegen »sehr gut« zu leisten. Das betreffe etwa den Klavier- oder den Schlagzeugunterricht, wo genügend Dozenten vorhanden seien. Wartelisten für die Ausbildung an einem Instrument, kenne man aber auch in Wertheim, berichtet Blido davon, dass es in Großstädten auch schon einmal ein bis zwei Jahre dauern könnte, bis ein Schüler schließlich einen Platz an einer Musikschule für das von ihm gewünschte Musikinstrumente bekomme. »In Wertheim wollen wir auf jede Nachfrage reagieren«, haben es sich die Blidos zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Ausbildungswünsche zu erfüllen. Dass dies nicht immer zu 100 Prozent gelingt, zeigt der Harfenunterricht, der derzeit in Wertheim nicht angeboten werden kann.

Stichwort: Elementare Musikpädagogik Das Angebot der Musikschule Wertheim sogenannte Elementare Musikpädagogik im Baby-, Kindergarten- und Grundschulalter anzubieten, stößt bei Eltern auf großes Interesse. Etwa die Hälfte der derzeit rund 630 Musikschülerinnen und -schüler an der Musikschule sind in einem der Fächer angemeldet. Neben Babybauch-Singen gehört dazu die Musikwiege, der Kindermusikgarten, die eigentliche musikalische Früherziehung und das "Sprache lernen mit Musik" für Kindergärten. In diesem Schuljahr bietet die Musikschule wieder zwei Kurse aus dem Programm an. Bei der musikalischen Früherziehung lernen Kinder ab fünf Jahren verschiedene Lieder, Texte, Tänze und Rhythmen. Sie lernen unterschiedliche Musikinstrumente kennen, das Spiel auf Orff- und Perkussioninstrumenten und den Notenraum C-Dur. Für Babys im Alter von sechs bis 18 Monaten gibt es einen Kurs mit dem Titel "Musikgarten". Die Kinder machen in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen Bezugsperson erste musikalische Erfahrungen. gufi