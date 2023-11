Wertheimer Stromkunden helfen bei der Aufforstung

Stadtwerke-Aktion

Wertheim 02.11.2023 - 13:05 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Aktion der Stadtwerke Wertheim soll dabei helfen, Wertheims Wald mit standort- und klimagerechten Hölzern aufzuforsten. Foto: Gunter Fritsch Die Vielfalt des Wertheimer Waldes fördern und damit den Baumbestand fit machen für den Klimawandel will eine Aktion der Stadtwerke Wertheim, bei der Kunden Bäume für den heimischen Wald geschenkt bekommen. Foto: Thilo Winkelmann

Eine Aktion der Stadtwerke Wertheim soll nun dabei helfen, die Vielfalt und mit ihr auch die Klimaresistenz des heimischen Waldes weiter zu verbessern.

Gutes für die Wälder tun

»Werdemer Wald - Baum für Baum für unsere Region« ist sie überschrieben. Banner, etwa an der Landesstraße 2310 auf der Höhe des Ortseingangs Eichel, machen darauf aufmerksam, dass man mit dem Abschluss eines Stromvertrages Gutes für Wertheims Wälder tun kann. Volker Seidenspinner, Abteilungsleiter Vertrieb beim kommunalen Versorger, ist für die Aktion zuständig und erinnert daran, dass es bereits schon einmal eine ähnliche Aktion gegeben habe.

Damals allerdings mit dem Unterschied, dass sich Kunden, die einen Stromvertrag neu abschlossen, einen Gutschein erhielten und sich dann selbst einen Baum für den eigenen Garten in der Gärtnerei aussuchen konnten. Diese sogenannte Bäumchen-Aktion sei in diesem Mai zu Ende gegangen und durch die neue Kampagne ersetzt worden, schildert Seidenspinner die Abläufe. 64 Bäume bekamen Kunden so für ihre Gärten. Seitdem haben sich die Modalitäten grundlegend verändert: »Die neue Kundenaktion zielt darauf, im Wertheimer Wald auch dort aufzuforsten, wo der Borkenkäfer und Stürme Schäden angerichtet haben«, erläutert Seidenspinner Hintergründe. Das sei auch der Grund, warum Kunden, die Naturstromverträge abschließen, zwei Setzlinge erhalten, die dann im Wertheimer Wald gepflanzt werden.

100 neue Bäume, so Seidenspinner in einer ersten Bilanz für 2023, sollen so an verschiedenen Standorten im Wertheims Wald gepflanzt werden. Damit es noch deutlich mehr werden, soll die Aktion auch im kommenden Jahr fortgeführt werden, nachdem sie ursprünglich zum Jahresende hätte auslaufen sollen, heißt es jetzt von den Stadtwerken.

Diverse Flächen im Blick

Förster Frank Teicke obliegt es schließlich, die für die jeweiligen Standorte geeigneten Baumarten auszusuchen und die Aufforstungen vorzunehmen. Dabei habe er, so Teicke im Gespräch mit dieser Redaktion, schon verschiedene Flächen auf Wertheimer Gemarkung im Blick. Dazu gehörten neben Flächen im Bestenheider und Dörlesberger Wald, auch Areale auf Grünenwörter und Sachsenhausener Gemarkung. Eine Entscheidung, auf welchen Flächen die über die Stadtwerke-Aktion erworbenen Bäume schließlich gepflanzt werden, sei allerdings noch nicht gefallen. Bei der Auswahl der Arten will sich Teicke vor allem für Bäume entscheiden, die mit dem Klimawandel - vor allem der zunehmenden Hitze und Trockenheit - besser zurechtkommen.

Teicke kann sich zudem vorstellen, dass man Wertheimern etwa Waldspaziergänge zu ihren Bäumen anbietet. Auch ein Schild mit den Namen der Baum-Spender hält er ebenso wie Volker Seidenspinner für eine gute Idee.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Der Wertheimer Stadtwald Der Stadtwald Wertheim umfasst eine forstwirtschaftliche Betriebsfläche von rund 1635 Hektar. Neben der eigentlichen Holzproduktion erfüllt der Stadtwald wichtige Aufgaben wie den Naturschutz und die Erholungsfunktion. Der Stadtwald besteht zu 62 Prozent aus Laub- und zu 32 Prozent aus Nadelbäumen. Hauptbaumart ist mit einem Anteil von 19 Prozent die Eiche, gefolgt von der Buche mit 18 und der Kiefer mit 14 Prozent am Waldbestand. Im vergangenen Jahr wurden auf einer Fläche von 3,4 Hektar, so der Eigenbetrieb Wald, etwa 10.000 neue Bäume gepflanzt, darunter die Douglasie, die Eibe, die Zeder und der Urweltmamutbaum. Aber auch Edelkastanien, Tulpenbäume oder die Baumhasel waren dabei und zeigen, welche Artenvielfalt im Wertheimer Wald gepflegt wird. gufi