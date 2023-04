Stromausfall in Bestenheid und Grünenwört

Wertheim 25.04.2023 - 14:31 Uhr < 1 Min.

Wertheim Grünenwört. Luftaufnahme. Main. Foto: Axel Häsler

Aktuell, am 25. April, melden die Stadtwerke Wertheim Stromausfälle in Bestenheid und in Grünenwört. Wie von den Stadtwerken weiter zu erfahren war sei man derzeit auf der Suche nach den Ursachen. Nähere Angaben konnten am frühen Dienstagnachmittag vorerst noch nicht gemacht werden. (Wir berichten weiter.) gufi

Gufi