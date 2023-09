Streuobst hat hier Tradition

Heimatgeschichte: Ludwig Flick erinnert sich an Feste und Anekdoten rund um die Quätsche in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 13.09.2023

Streuobstwiesen gehören zum prägenden Landschaftsbild rund um Kreuzwertheim. Das Landratsamt bietet Hilfe für Streuobstwiesenbesitzer. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Ludwig Flick hat viel über die Bedeutung der Quätschich und des Streuobstes generell in Kreuzwertheim zu erzählen. Sehr interessiert an den Erinnerungen ist Streuobstberaterin Michelle Horn-Cetinköprülü. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Gespräch berichtet er von seinen Erinnerungen zu dem Thema.

Die Bauern seien damals darauf angewiesen gewesen, das gute Obst von den Obstwiesen zu verkaufen. Das sei ein wichtiges Nebeneinkommen gewesen. »Hauptsächlich wurde es nach Wertheim verkauft.« Genutzt habe man auch kleine Wiesen mit nur 15 bis 18 Obstbäumen. »Das gute Obst wurde verkauft, das schlechtere ging in die Schnapsproduktion.« Schnaps sei ein Heilmittel gewesen. Der Vorlauf und Bruch (etwa 20 Prozent) des produzierten Quätschichschnapses habe man zum Einreiben verwendet, der Rest wurde getrunken.

Beiname »Ladwerchegässle«

Flick erinnerte sich auch gut an die Latwergefabrik. Sie war in der Lengfurter Straße. Wegen ihr habe die Straße den Beinamen »Ladwerchegässle« bekommen. Die Firma habe im Auftrag der Bauern Quetschen durch langes Kochen zu Latwerge verarbeitet. »Sie wurden im Schnitt drei Tage gekocht«, erzählt Flick. Die Firma wurde 1859 gegründet, in der Zeit des zweiten Weltkriegs zog sie nach Kleinheubach (Kreis Miltenberg) um. Heute hat sie geschlossen. In der Fabrik in Kreuzwertheim seien ausschließlich Kreuzwertheimer Quätschen verarbeitet worden.

Die große Bedeutung der Frucht habe den Kreuzwertheimern auch ihren Beinamen »Quätschich« eingebracht, so Flick. Auch einige Anekdoten wusste der Senior zu erzählen. Ein Kreuzwertheimer habe beim Schneiden seines Obstbaums einmal den Ast angesägt, an dem seine Leiter angelehnt war. Dies habe er aber erst gemerkt als er heruntergefallen war und nach oben schaute. Auch die Kinder hätten früher bei den Obsternten mithelfen müssen. »Vorher ging es nicht auf die Messe.«

Zur Entstehung des Quätschichfests erzählt er, dass es junge Burschen ursprünglich als Ersatz für die Kerwe gründen wollten, die es schon lange nicht mehr in Kreuzwertheim gegeben habe. Dies habe aber der evangelische Pfarrer verhindert. Auch die Eltern der Initiatoren seien wenig begeistert gewesen. Ein Jahr darauf, 1953, habe der Gemeinderat Kreuzwertheim dann aber beschlossen, zusammen mit den jungen Burschen ein Heimat- und Quätschichfest ins Leben zu rufen. Beim ersten Fest habe es einen Umzug gegeben. Für diesen habe man einen Quätschichbaum ausgegraben und auf einem Leiterwagen mit Kühen durch die Gemeinde gezogen. »Dies zeigte, wir haben in Kreuzwertheim Quätschen im Überfluss.« Flick betonte, er finde es gut, dass man in der Gemeinde die Streuobstpflege wieder aufleben lässt. Lob hatte er auch für die Geburtsbaumaktion der Gemeinde.

Internetseite überarbeitet

Gespannt lauschte auch Michelle Horn-Cetinköprülü, Streuobstberaterin beim Landkreis Main-Spessart den Ausführungen. »Wir wollen beim Landratsamt auch die Geschichten rund ums Thema sammeln«, erklärte sie. Man wolle die Jugend und die Menschen mittleren Alters wieder mit der Obstbautradition der Familien verbinden. Sie verwies auf die verschiedenen Hilfestellungen, die es beim Landratsamt für Streuobstwiesenbesitzer gibt. Auch die Internetseite zum Thema habe man überarbeitet. Dort finde sich unter anderem eine Liste von Keltereien.

Die Beraterin lud zudem zum öffentlichen Runden Tisch Streuobst am 20. September um 15 Uhr in der Marktgemeinde ein. Der Ort wird noch bekanntgegeben.

