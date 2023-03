Stresstolerante Klimabäume auch für Wertheim hilfreich

Umwelt: Biologin Susanne Böll spricht vor BUND-Ortsgruppe Wertheim übers Forschungsprojekt »Stadtgrün 2021«

Wertheim 31.03.2023 - 13:52 Uhr 1 Min.

Passt: Der 2022 an der Comenius-Realschule Wertheim gepflanzte Amber-Baum, ursprünglich aus Nordamerika. Foto: Petra Folger-Schwab

Gängige Stadtbaumarten, wie Ahorn, Linde, Kastanie und Esche halten Trocken- und Hitzestress nicht mehr aus. Bilder von kahlen Ahornbäumen im Mai 2019 waren alarmierend. Gesucht sind also stresstolerante Klimabäume, die trocken-heiße Sommer und kalte Winter aushalten.

In einem Langzeitversuch wurden in dem Projekt seit 2009/2010 weit über 600 Versuchsbäume in drei unterschiedlichen Regionen in Bayern gepflanzt: Kempten (regenreich), Hof/Münchberg (frostig-kalt) und Würzburg (trocken-heiß). Ausgesucht hatten die Biologen 30 vielversprechende nicht-heimische Baumarten zum Vergleich.

Klare Überlegenheit

Die Messergebnisse wurden ausgewertet, und es zeigte sich, dass vor allem südosteuropäische Baumarten den hiesigen weit überlegen sind. Auch nordamerikanische oder japanische Arten kommen gut zurecht. Schatten ist enorm wichtig, bereits bei Bäumchen mit noch kleiner Laubkrone beträgt der Temperaturunterschied am Boden im Durchschnitt neun Grad Celsius. Straßenbäume werden wegen der Verkehrssicherheit im unteren Bereich aber gestutzt, außerdem macht ihnen das Streusalz zu schaffen.

Klimaresistente Stadtbäume gibt es, das zeigen die Projektergebnisse bereits. Standort, Boden, Art und Anzahl der Pflanzung sind entscheidend. Mit der Feststellung: »Ein erwachsener Baum besitzt dieselbe Kühlleistung, wie zehn Klimaanlagen«, überraschte Susanne Böll die Zuhörer.

Wahres Bienenparadies

Da ist schon das Pflanzen eines einzigen Baums im heimischen Garten gewinnbringend für unser Klima. Ihr Lieblingsbaum ist die ungarische Eiche mit ihrer gleichmäßigen Krone. Auch der japanische Schnurbaum, auf breiten grünen Streifen gepflanzt, behauptet sich gut und ist ein Bienenparadies im August. Möchte man Früchte ernten, empfiehlt sie Quitte, Mispel oder Aprikose. Die Untersuchungen zu speziellen Apfelsorten laufen noch.

Es ist gut, in Städten auch im öffentlichen Raum unterschiedliche Baumsorten zu pflanzen, um eine möglichst hohe Diversität, auch bei den Insekten, zu erreichen. Dass da auch vorhandene »Steinwüsten« beseitigt werden müssen, davon war das Publikum überzeugt.

Zu viele versiegelte Flächen und viele kranke Bäume wurden aus den Reihen der Zuhörer bemängelt. Gemeinde- und Kreisrat waren im Arkadensaal vertreten, städtische Mitarbeiter vom Umweltamt und Gärtnereibesitzer haben gut zugehört und ebenso wie andere Besucher im Anschluss an den Vortrag noch viele Fragen gestellt.

IInformationen zum Projekt »Stadtgrün 21« mit einer Liste empfohlener Bäume unter https://www.lwg.bayern.de

