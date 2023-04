Streiter für Grünenwört und die Ortschaften

Geburtstag: Gerhard Kohout, langjähriger Ortsvorsteher und Stadtrat, wird 75 Jahre alt

Wertheim 14.04.2023 - 06:00 Uhr 3 Min.

Noch heute führt Kohout als Stadtführer englischsprachige Touristen durch die Altstadt. Sie seien jedes Mal begeistert, wenn er ihnen sein Geburtshaus in der Friedleinsgasse zeige, erzählt er - und zeigt ein Bild, das seine Mutter von der großen Kinderschar in der Gasse geschossen hatte. Kohout, damals im Kindergartenalter, steht in der ersten Reihe. "An seiner Geste konnte man schon erkennen, dass er später Lehrer wird", beschreibt seine Frau Ursula Kohout schmunzelnd die Erklärgeste ihres jungen Mannes auf dem Bild.

Doch bis dahin gingen einige Jahre ins Land. Kohout besuchte zunächst die Grundschule - damals noch hinter der evangelischen Kirche - und dann das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Danach ging er drei Jahre zur Bundeswehr. Dort absolvierte er die Offiziersausbildung und blieb der Wehr als Reservist viele Jahre erhalten. Er machte später eine Ausbildung zum Oberst und war Kommandeur des Logistikregiments. Durch die bundesweiten Kurse, zum Teil mit Soldaten anderer Länder, seien viele Freundschaften entstanden. Noch heute sehe man sich bei den Reservistentreffen. Insgesamt diente er der Bundeswehr in 38 Jahren 1100 Tage - neben seinem Hauptberuf.

In dieser Zeit entstand Kohouts Berufswunsch: "Ich habe gemerkt, wie gerne ich anderen etwas beibringe." So folgte das Lehrerstudium in Heidelberg. Anschließend hatte er Glück, durch die Kampagne "Lehrer aufs Land" nach Wertheim zurückkehren zu können. Seine erste Stelle bekam er an der Sonderschule, dem Vorläufer der heutigen Edward-Uihlein-Schule. Eine Zwischenstation machte er an der Grundschule Dertingen, bis er schließlich fast 30 Jahre seines Berufslebens an der Grund- und Hauptschule Bestenheid verbrachte. "Noch heute begegnen uns oft ehemalige Schüler auf der Straße und grüßen freudig. Er hatte den Ruf: streng, aber gerecht", berichtet seine Frau. Besonders habe er sein letztes Dienstjahr genossen, als er in die Hauptschule nach Freudenberg abgeordnet worden sei. "Die Schüler wollten wirklich etwas lernen", erinnert sich Kohout. Besonders habe er an dem Beruf die Vielfalt gemocht - und die Möglichkeit, Potenziale in Menschen zu wecken.

Ein Glücksfall für ihn und die Grünenwörter war 1973 die Wohnung, die er in der Ortschaft fand. Zu dieser Zeit plante der SC Grünenwört ein neues Vereinsheim und verhandelte darüber lange mit der Stadt. Das reizte Kohout, sich einzubringen. Acht Jahre war er Vorsitzender des SC Grünenwört, der zwischenzeitig 500 Mitglieder hatte. Anschließend war er viele Jahre Kassier. Heute verfolgt er als Ehrenvorsitzender die Geschicke des Vereins.

In die Lokalpolitik war es nur ein kurzer Weg. Seit 1976 gehörte er dem Ortschaftsrat Grünenwört an, ab 1981 war er 25 Jahre Ortsvorsteher. Außerdem saß er 15 Jahre für die SPD im Gemeinderat, davon 14 Jahre als Fraktionsvorsitzender. In seiner letzten Legislaturperiode trat Kohout für die Freien Wähler an, die er auch heute noch beratend unterstützt.

Ein Anliegen sei ihm gewesen, die Rechte der Ortschaften hochzuhalten. In Grünenwört nennt er Sportheimbau und die Anlage zweier Neubaugebiete als Schwerpunkte. Am Ende seiner Amtszeit habe es sogar noch das bereits im Eingemeindungsvertrag versprochene Feuerwehrauto gegeben, sagt Kohout schmunzelnd.

Im Gemeinderat sei es manchmal nicht einfach gewesen, gegen die CDU-Mehrheit zu agieren. Wichtig war ihm, Kindergärten in den Ortschaften zu etablieren, zudem die Industrieansiedlung auf dem Reinhardshof nach dem Wegzug der Amerikaner, die Frage des Moscheestandorts, die Bürgerbefragung zum geplanten Kraftwerks in Bestenheid und die Diskussion um den Schrägaufzug zur Burg. Diese Themen hätten die Bevölkerung zum Teil gespalten.

In der 80ern war Kohout Teil der Bürgerinitiative Natur SOS, die ein Sägewerk am gegenüberliegenden Mainufer in Faulbach verhinderte: "Es gab immer wieder neue Themen, mit denen man sich auseinandersetzen musste."

Immer wieder hätten Leute bei ihm angerufen oder seien vorbeigekommen, um ihre Anliegen vorzubringen. "Irgendwann haben wir uns dann das Recht herausgenommen, wenigstens am Wochenende den Telefonstecker zu ziehen", erzählt Ursula Kohout.

Für seine Tätigkeiten und sein Engagement hat Kohout im Laufe der Jahre viele Auszeichnungen erhalten: die Stadtmedaille in Silber und Gold, die Landesehrennadel und das Ehrenkreuz der Bundeswehr.

Heute schauen die Kohouts die Lokalpolitik von außen an, "zum Teil amüsiert, aber meistens wohlwollend". Gerne werde er zwischendurch von seinen Nachfolgern um Rat gefragt. Ein Anliegen sei dabei, dass das Burgbähnle wieder fährt, damit auch ältere Menschen das Wahrzeichen Wertheims erreichen können.

Neben den Stadtführungen verbringt Kohout seine Zeit gerne mit Holzmachen und seiner Familie. Seine Frau, mit der er seit zwanzig Jahren verheiratet ist, lernte er 1988 bei der SPD kennen. Zur Familie gehören vier Kinder und vier Enkel. Mit denen haben die reisefreudigen Kohouts an seinem Geburtstag etwas vor: Gemeinsam feiern sie auf einem Kreuzfahrtschiff in den norwegischen Fjorden.

