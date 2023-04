Streit um Zimmerschlüssel noch ungeklärt

Gericht: Richterin lädt weiteren Zeugen

Wertheim 11.04.2023 - 15:14 Uhr < 1 Min.

Der 29-jährige Angeklagte soll am 4. September vergangenen Jahres einem Mitbewohner in einer Unterkunft für Geflüchtete und Asylsuchende mit einem Hammer auf den Oberarm geschlagen und bedroht haben. Der Angeklagte erklärte, es sei zu einem Streit gekommen, weil er von einem 34-jährigen Mitbewohner in der Unterkunft einen geliehenen Zimmerschlüssel zurückverlangt habe. Der Mitbewohner habe seinen verloren. In dem Streit habe der 34-Jährige ein Messer gezogen. Schließlich habe ein anderer Mitbewohner geschlichtet.

Ein Polizist bestätigte die Darstellung in seiner Aussage weitgehend. Allerdings erklärte der geschädigte 34-Jährige in der Verhandlung, er habe niemals einen Schlüssel zum Zimmer des Angeklagten erhalten. Seine Integrationshelferin gab an, den Mann bei der Anzeige unterstützt zu haben. Sie habe die Verletzung an dessen Oberarm gesehen und ihn darin bestärkt, die Polizei einzuschalten.

Der zweite Mitbewohner, der die Auseinandersetzung geschlichtet hatte, stützte in seiner Zeugenvernehmung die Aussagen des Angeklagten. Vor Gericht bezeugte er den Streit der beiden. Mehr Details konnte er jedoch nicht beisteuern. Klarheit soll nun ein weiterer Zeuge schaffen, der den Schlüssel damals überbracht haben soll. Die Richterin entsprach dem Antrag der Verteidigung entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft: Diese lehnte den Antrag ab, weil sie die Schuld des 29-Jährigen als erwiesen betrachtete.

