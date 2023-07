Straßenmeisterei kostet 13 Millionen Euro

Kreispolitik: Regierungspräsidentin besucht neuen Standort in Külsheim

Külsheim 12.07.2023 - 09:19 Uhr < 1 Min.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 13 Millionen Euro sei die Straßenmeisterei neben der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim die aktuell größte Baumaßnahme des Main-Tauber-Kreises.

"Die bisherige Straßenmeisterei in Wertheim ist in die Jahre gekommen. Sie zu sanieren, hätte sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Daher sind wir sehr froh über den neuen, zentral gelegenen Standort in Külsheim", zitiert die Mitteilung den Landrat Christoph Schauder. Bei der ersten Berechnung im Jahr 2019 waren die Kosten für das Külsheimer Gebäude mit neun Millionen Euro angesetzt worden. In den Folgehaushalten war die Investitionssumme wegen gestiegener Baukosten schrittweise erhöht worden.

Auch hätten Bay und Schauder in Külsheim über die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen gesprochen. Laut Schauder sei die Lage nach wie vor dynamisch und der Anstieg der Zuweisungszahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich spürbar. Ankommende Personen würden adäquat untergebracht. Die Unterbringungskapazitäten seien jedoch begrenzt, weshalb die Landkreisverwaltung permanent nach weiteren Liegenschaften oder Flächen suche. Auch das Regierungspräsidium sei stets auf der Suche nach weiteren geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen, ergänzte Regierungspräsidentin Bay.

Pressemitteilung Landratsamt (gekürzt)