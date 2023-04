Straßenbau: Ortsdurchfahrt Eichel für zwei Wochen gesperrt

Wertheim 03.04.2023 - 14:11 Uhr < 1 Min.

In den Osterferien bekommt die L 2310 in der Ortsdurchfahrt Eichel eine neue Fahrbahndecke. Dazu ist eine Vollsperrung erforderlich.

Die Stadt Wertheim hat die Arbeiten nach eigenen Angaben bewusst in die Osterferien gelegt, um die Auswirkungen der Vollsperrung so gering wie möglich zu halten. Gesperrt ist der Abschnitt zwischen Einmündung Eichelsetz und Ortsende Eichel in Richtung Urphar. Der mainseitig gelegene Ortsteil von Eichel ist aus Fahrtrichtung Wertheim für Anwohner und Anlieger über die Gemeindestraße Am Eicheler Eck und Eichelsetz jederzeit frei anfahrbar. Der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Auswirkungen gibt es auch auf den öffentlichen Nahverkehr.

Im Vorfeld der Sperrung hatte es bei den Einwohnern viele offene Fragen unter anderem zu den Themen Parken, Müllabfuhr und Postzustellung gegeben. In vielen Punkten konnte eine Lösung gefunden werden. Die Postzustellung ist laut Stadtverwaltung sichergestellt, und für die Müllabfuhr wurden Sammelplätze bekanntgegeben.

bdg