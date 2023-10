Sternekoch übernimmt den Landgasthof Franz

Zur Person: Daniel Schröder

Geboren am 4. Juli 1990 in Mühlhausen/Thüringen, begann Daniel Schröder 2007 eine Ausbildung zum Koch im Hotel zum Löwen in Duderstadt. Nach mehreren Stationen, unter anderem im Hotel Gran Belveder in Scharbeutz (2011-2012), als Patissier im Sternerestaurant Domherrenhof in Essenheim (2012-2013) und im Sternerestaurant Die Mühle auf dem Sandhof (2013 bis 2014), bildete er sich in Göttingen zum Küchenmeister weiter.

Ab 2014 kochte er als Chef de Partie im Dreisterne-Restaurant Waldhotel Sonnora in Dreis. Nach Stationen in Erfurt und Bad Laasphe wechselte er 2016 als Souschef in das Sternerestaurant Rüssels Landhaus in Naurath und wurde 2018 Küchenchef im Landgasthof Karner in Frasdorf. Seit Anfang 2020 ist er Küchenchef im Kuno 1408 in Würzburg, das 2021 mit einem Michelinstern ausgezeichnet wurde.

Schröder ist verheiratet und hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Rebecca, geborene Franz, eine Tochter, und das zweite Kind ist unterwegs. (riff)