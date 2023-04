Warum die Stadtwerke Wertheim neue Erdkabel in Richtung Gewerbegebiet Almosenberg verlegen wollen

Starkstrom-Verstärkung für Wertheims Osten

Wertheim 26.04.2023 - 16:14 Uhr 4 Min.

Um die Verstärkung der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes führt eigentlich kein Weg vorbei, sagten Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier (links) und der Technische Leiter Eric Schuh. Der Größenvergleich mit dem Bleistift zeigt die Dimensionen. Und gleich neun solcher Erdkabel sollen künftig den Energiehunger des Wertheimer Ostens stillen. Freileitung über die Tauber vom Wertheimer Wartberg in Richtung Flöhberg und Haidhof. Diese Leitung soll nicht wie zuletzt geplant durch weitere Masten ergänzt werden. Die komplette Freileitung soll stattdessen unterirdisch verlegt werden.

An etlichen Orten in Deutschland wird derzeit das Höchstspannungsnetz verstärkt oder sogar neu gebaut, Südlink ist in der Region seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Im September 2022 waren laut Bundesnetzagentur knapp 11.800 Kilometer Leitungsnetz in Planung oder Umsetzung. Doch was bei den überregionalen Versorgern und dem Stromtransport über weite Strecken gilt, setzt sich auch im Regionalen fort: Mehr dezentraler Verbrauch, beispielsweise durch Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen, aber auch mehr regionale Erzeugung durch Photovoltaik und Windkraftanlagen. Das bedingt, dass deutlich mehr Strom als früher transportiert werden muss.

Neue Leitungen, alter Plan

Schon im Oktober 2022 hatte unsere Redaktion Überlegungen der Stadtwerke vorgestellt, neue Leitungen in den Wertheimer Osten zu verlegen. Hintergrund ist das derzeit entstehende Kompetenzzentrum für Elektromobilität »Home of Mobility« mit bis zu 160 Ladesäulen in der Endausbaustufe. Wird dort überall gleichzeitig geladen, sind bis zu 8,5 Megawatt Leistung gefragt - mehr, als derzeit der komplette restliche Almosenberg benötigt. Daher ist die Verstärkung der Leitungskapazitäten schon länger in Planung.

Doch die damals vorgestellten Pläne sind schon wieder Geschichte: Die neuen Leitungen müssen noch erheblich größer dimensioniert werden als in den ersten Überlegungen, erklären Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier und der Technische Leiter Eric Schuh im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Grund: Wasserstoff. Allein 20 Megawatt an Leistung soll an einen Elektrolyseur gehen, nämlich eine Anlage, die aus Wasser mit Hilfe von Strom durch Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff herstellt.

»Wenn er kommt, wird er wahrscheinlich nicht von Anfang an diese große Leistung brauchen. Aber wir müssten ja sonst erneut Leitungen bauen, wenn der Leistungsbedarf größer wird«, erklärt Beier. Überschüssiges Gas könne man über eine nahegelegene Fernleitung ins europäische Netz einspeisen oder umgekehrt Wasserstoff einspeisen. Anders als in ersten Planungen soll die geplante Stromtrasse als Erdkabel und nicht als Freileitung verlegt werden.

Wasserstoff für Tankstelle

Der in Autobahnnähe produzierte Wasserstoff soll zur Betankung beispielsweise von Lastwagen genutzt werden, da Brennstoffzellen für den Schwerverkehr als praktischer eingeschätzt werden als ein Elektroantrieb. Eine mögliche Wasserstofftankstelle ist Teil einer Machbarkeitsstudie der Wasserstoffallianz Main-Tauber, die den Landkreis zu einem Pionier in der Herstellung von Grünem Wasserstoff machen will und auf erhebliche Fördermittel hofft (siehe Hintergrund).

Außerdem gibt es seitens der Stadtwerke Gespräche mit möglichen Betreibern einer solchen Tankstelle. »Wichtig ist, dass das Ganze am Ende wirtschaftlich darstellbar ist«, sagt Beier, der die Umsetzung des Projekts für sehr wahrscheinlich hält. Auch in der Industrie sei das Interesse an lokal erzeugtem Wasserstoff groß.

Mit dem geplanten Bau der Stromtrasse geht man gewissermaßen in Vorleistung. »Man kann da nicht schnell genug sein, unsere Kunden hätten die benötigte Leistung am liebsten schon jetzt«, erklärt Beier. Die Firma Home Of Mobility als künftiger Ladeparkbetreiber, die einen Teil der Netzausbaukosten mittragen müsste, lässt eine Anfrage unserer Redaktion unbeantwortet. 12 bis 14 Kilometer lang soll die neue unterirdische Trasse nach Stadtwerke-Plänen werden, meist auf öffentlichem Grund, entlang von Wegen. Die Genehmigung von neuen Freileitungen sei erheblich aufwendiger als die von Erdkabeln, erklärt Schuh. Außerdem seien sie anfälliger für äußere Einflüsse wie Blitzschläge oder Sturmschäden.

Dicke Aluminiumkabel

Ein Kabel ist mehrere Zentimeter dick und besteht aus einem großen Bündel an Aluminium-Adern. Drei dieser Kabel sind für einen Stromkreis nötig, drei dieser Systeme sollen künftig in den Wertheimer Osten laufen. »Wir haben verschiedene Varianten überlegt. Die Breite einer solchen Trasse liegt bei etwa 1,20 Meter, ebenso tief sollen die Kabel auch liegen«, erklärt Schuh.

Die Trasse beginnt am Umspannwerk auf dem Wartberg, anfangs sogar mit fünf Systemen. Vom Wartberg aus soll sie künftig in einem Düker die Tauber unterqueren, die derzeit noch vorhandenen Freileitungsmasten werden dann abgebaut. Von dort geht es weiter in Richtung Klosterweg zwischen Urphar und Reicholzheim, schließlich von dort in Richtung Bettingen. Auch dort muss die Autobahn mit einem Düker unterquert werden, erklärt Schuh.

Die Spannung liegt wie bei den bisherigen Mittelspannungsleitungen bei 20 Kilovolt, also 20.000 Volt. Eine Leistung von etwa 40 Megawatt kann übertragen werden. Auf das letzte Watt genau lässt sich das nicht sagen, erklärt Schuh, weil die Leitungen redundant ausgelegt werden: Fällt eine aus, können auch die beiden verbleibenden die nötige Leistung übertragen.

Baustart noch 2023?

Aktuell werden die Leitungen von einem beauftragten Ingenieurbüro geplant, im Sommer sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Bagger rollen. Für das gesamte Vorhaben schätzt Schuh eine Bauzeit von 12 bis 15 Monaten. Die genauen Baukosten sind noch ungewiss, erklären Beier und Schuh. Dass das Vorhaben Millionen Euro kosten wird, ist aber klar. Doch zur Netzverstärkung gibt es eigentlich keine Alternative. Beier sagt, es gebe auch in den zuständigen politischen Gremien derzeit viel Rückhalt für die Projekte der Energiewende vor Ort.

Und wenn der Elektrolyseur und die Wasserstofftankstelle an der A3 gar nicht kommen? Beier ist sicher, dass man die neuen Leitungen nicht umsonst baut. Man habe schon zu verstehen bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Umsetzung sehr hoch sei. »Die Bedingungen hier sind ideal, und es gibt wohl wenig Orte, wo noch mehr positive Voraussetzungen zusammentreffen.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Wasserstoffallianz und Projekte für Wertheim Den Klimaschutz voranbringen und fossile Brennstoffe ersetzen - das ist der Kern der Energiewende. Ein Puzzlestück ist die regenerative Stromerzeugung und deren Nutzung zur Erzeugung weiterer klimaneutraler Energieträger wie Wasserstoff. Der Main-Tauber-Kreis möchte dafür eine Art Modellregion werden, im März hat sich dazu die H2 Main-Tauber GmbH als Teil der Wasserstoffallianz Main-Tauber gegründet. Als Verbund lokaler Unternehmer und Energieversorger will man laut Eigendarstellung künftig einen Großteil der benötigten Energie für Industrie und Gewerbe, Mobilität und Gebäude zur Verfügung stellen. Wie das geht, soll unter anderem in Wertheim und Bad Mergentheim erprobt werden. Sechs Pilotprojekte in Baden-Württemberg sollen mit Bundesgeldern gefördert werden, das im Main-Tauber-Kreis wäre eines davon. Machbarkeitsstudien laufen derzeit. Der Main-Tauber-Kreis sei als Standort besonders geeignet, erklärte Benjamin Trippe vom Steinbeis-Innivationszentrum anlässlich der Gründung der H2 Main-Tauber im März: Schon jetzt sei der Landkreis Spitzenreiter in der Windkraft in Baden-Württemberg, habe zudem viel Ausbaupotenzial bei Photovoltaik und gleichzeitig einen großen Gasbedarf in der Industrie von bis zu 130 Gigawattstunden. Wenn alles optimal läuft, könnte zwischen 2025 und 2027 erster Wasserstoff produziert werden. Für Wertheim sind unter anderem sogenannte Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung in den Stadtteilen Wartberg oder Reinhardshof vorgesehen, wo die beim Prozess entstehende Abwärme ins Fernwärmenetz eingespeist werden kann. Auch für eine Wasserstofftankstelle an der A3 gibt es Überlegungen. (scm)