Starkes Interesse am jüdischen Friedhof

Heimatgeschichte: Nach Sicherungsarbeiten ist Besichtigung wieder möglich - Ehepaar Kohout führt über das Areal in Wertheim

Wertheim 18.04.2023 - 14:02 Uhr 1 Min.

Interessiert lauschen die rund 40 Besucher der Führung auf dem jüdischen Friedhof in Wertheim Ursula Kohouts Worten. Jeder Grabstein für sich ist einzigartig. Aber auch die Verwitterung wird immer sichtbarer.

Nach den Arbeiten zur Verkehrssicherung im vergangenen Jahr können die 498 Grabsteine des ältesten erhaltenen jüdischen Friedhofs von Baden-Württemberg nun wieder beichtigt werden. So fanden laut Gerhard Kohout bereits einige Führungen für Amerikaner statt. Ursula Kohout zeigt sich am Ende der aktuellen Führung »total geflasht« vom starken Interesse und der großen Teilnehmeranzahl. »Wir versuchen beide, die Erinnerung wach zu halten. Denn wir können stolz darauf sein, dass wir so ein Kulturdenkmal in Wertheim haben«, sagt die Stadtführerin begeistert.

Dem Ehepaar aus Grünewört ist die Leidenschaft, das Herzblut für das, was sie tun, regelrecht anzumerken. Immer wieder machen die Kohouts Halt, erklären Symbole, zeigen Detailaufnahmen besonderer Grabsteine, gehen auf Fragen ein, lassen die Geschichte ein Stück weit lebendig werden. So werden beim ältesten Grabstein von 1405 gleich mehrfach die Kameras gezückt. Die Grabmale stehen stets am Fußende und sind nach Osten gerichtet. Zudem habe es immer eine Wasserstelle zum Hände waschen auf jüdischen Ruhestätten gegeben. Denn der Friedhof sei für die Juden ein unreiner Ort, liege daher immer außerhalb der Stadt, erklärt die Grünewörterin.

Zuletzt fand 1938 ein jüdischer Bürger im Schatten der Bäume seine letzte Ruhestätte. Daher sind auch Sara für Frauen und Israel für Männer als Zwangsnamen nicht zu finden, denn diese Verordnung trat erst zum 1. Januar 1939 in Kraft, klärt Ursula Kohout auf. Oft fehlt ein Nachname auf den Inschriften, da die Leute bis ins 18. Jahrhundert gar keinen Nachnamen hatten. Auch von einem Geburtsdatum fehlt jede Spur. Rückschlüsse auf das Alter der Verstorbenen sind somit nicht möglich.

Zwischen die Gräber, jedes für sich einzigartig, dürfen die Teilnehmer nicht gehen. Ein Ausflug abseits des Weges sei aufgrund teils sehr wackeliger Steine gefährlich, warnt die Stadtführerin und bedauert die schnelle, natürliche Verwitterung der Gräber. Inschriften, Symbole und Ornamente verschwinden immer mehr. Derzeit laufe das Projekt einer Fotodokumentation der Grabsteine, ergänzt der Vorsitzende des Historischen Vereins, Frank Kleinehagebrock.

Kämpften im Ersten Weltkrieg noch 100.000 jüdische Männer für Deutschland - 30.000 von ihnen erhielten das Eiserne Kreuz -, waren ihre Heldentaten bald vergessen. Unsägliches Leid und Tod folgten. So zitiert die Stadtführerin ein Spottgedicht über die jüdische Bevölkerung, das am ersten November 1938 in der Wertheimer Zeitung erschien. Damit widmet sie sich schließlich auch der düsteren Geschichte des mehrfach verwüsteten jüdischen Friedhofs.

