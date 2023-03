Starkbieranstich im Kloster Bronnbach: Zwei Schläge auf den Hahn, einer auf den Daumen

Ines Procter sorgt im Kloster Bronnbach vor 200 Gästen für Programm - Einmaliges Spezialgebräu ausgeschenkt

Wertheim-Bronnbach 26.03.2023 - 13:30 Uhr 1 Min.

Ein sauberes Mädchen. Die Würzburger Kabarettistin Ines Procter war der Stargast beim Bieranstich im Kloster Bronnbach. Foto: Geringhoff Anstechen: Der erste Landesbeamte Florian Busch (Links) trifft zierst den Zapfhahn, dann den Daumen von Roland Andre (Rechts).

Die zweite Auflage jetzt am Wochenende hat es bestätigt: Mittnacht hatte den richtigen Riecher und der erste Landesbeamte Florian Busch den richtigen Schwung - zumeist. Mit dem zweiten Schlag trieb er den Hahn ins Starkbierfass mit dem dritten Schlag traf er den Daumen von Roland Andre - der ist technischer Leiter der Distelhäuser Brauerei und hat überlebt.

Lederhose und Almhüttenkulisse

In der Erstauflage des Bieranstich im vergangenen Jahr hatte man mit Klaus Karl-Kraus einen bajuwarisch-anstichechten Bruder Barnabas am Start. In diesem Jahr mit der, aus der Fastnacht in Franken bekannten, "Putzfraa" Ines Procter ein eher lockereres Gewächs herangezogen - und eigentlich damit auch die bessere Wahl getroffen. "Zwiefach Boarisch" - so hießen die Musiker in Lederhose vor Almhüttenkulisse - sind für Bronnbach genug Ehrbezeugung ans Bayrische. Wenngleich, die Boarischen - zu denen auch Frank Mittnacht zählt, sind musikalisch erste Sahne - sozusagen der Schaum auf dem Bier.

Dass dieses Bier selbstverständlich Geschichte hat und absolut besonders ist - man ahnte es. Roland Andre hat den knapp 200 Besuchern das Wie und das Warum noch vor Schweinsbraten und Knödeln serviert. Helles Gerstenmalz aus der Region habe es ausgemacht und seines zu 17,5 Prozent Stammwürze beigetragen. Das resultierte in 7,2 Prozent Alkohol und natürlich war für den Abend nur dieses eine besondere Fässchen gebraut worden. Nie wieder werde man dieses einzigartige Bier verkosten können.

Vier bis fünf Maß

Zu lernen gab es auch, was die niedersächsische Stadt Einbeck mit dem Bockbier zu tun hat und natürlich, dass Bier zu trinken keine Sünde ist. Andre zielte damit auf die Einhaltung des Fastengebotes. Nach vier bis fünf Maß zwischen Frühstück und Abendessen, hätten die Mönche es auch ohne Brot und Fleisch durch den Tag geschafft. Anzunehmen ist, dass sie sogar recht beschwingt gewesen sein dürften.

Und Ines Procter? Die hat dann alles wieder aufgewischt, säuberlich und reinlich und hat das getan, was sie immer tut, wenn sie auf offener Bühne putz: Da schaut sie auf das Leben, das Universum und den Rest. Wenn der Feudel erstmal fliegt, dann kann man am allerbesten über die Dinge des wirklichen Lebens philosophieren.

Michael Geringhoff