Stadtwerke wollen mehr Solar auf Wertheims Dächern

Erneuerbare Energie

Wertheim 12.07.2023 - 12:43 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Stadt Wertheim will beim Solarausbau auf Privatdächern Tempo machen: Zusammen mit einem Solaranbieter aus Gerabronn haben die Stadtwerke Infoabende organisiert. (Symbolbild)

Das Interesse war gewaltig, so sehr, dass die Stadtwerke den Zuhöreransturm bereits auf zwei Termine hatten splitten müssen. Vier oder fünf hätten es insgesamt tatsächlich gebraucht, damit jeder Interessent auch zum Zug gekommen wäre - private Solaranlagen und Energiespeicher sind ein Topthema. Worüber nun informiert wurde? Die Stadtwerke Wertheim sind eine Kooperation mit der Firma SE Solar aus Gerabronn bei Crailsheim eingegangen, um den Solarausbau auf Wertheimer Dächern voranzubringen.

Solarpflicht bei Neubauten in Baden-Württemberg

Michael Steinle, Geschäftsführer von SE Solar wies zunächst auf die in Baden-Württemberg geltende Solar-Pflicht bei Neubauten hin - auch eine Dachsanierung, selbst der Einbau einer Gaube - fordert demnach die Nachrüstung einer PV-Anlage. Viel Platz brauche die dabei gar nicht unbedingt. Auf dem Dach reichten in der Regel rund 30 Quadratmeter, um den durchschnittlichen Solaranteil für rund 200 Quadratmeter Wohnfläche zu schaffen.

Für die Umwelt bringe das richtig viel. Eine solche Anlage mit fünf Kilowatt Spitzenleistung spare im Jahr rund 3,5 Tonnen Kohlenstoffdioxid, das entspreche dem Ausstoß eines Diesel-PKW bei einer Jahresfahrleistung von 20.000 bis 25.000 Kilometern, sagte Steinle.

Moderne Anlagen sein dabei viel leistungsfähiger als frühe Typen. Ein Drittel des selbsterzeugten Stroms lasse sich nutzen, unter Einsatz eines Batteriespeichers werde dieser Wert verdoppeln. Der Reststrom wird in das Netz der Stadtwerke eingespeist und mit derzeit acht Cent vergütet. Je mehr man selbst nutzen kann, je wirtschaftlicher wird die Anlage. Zugekaufter Strom aus dem Netz kostet derzeit staatlich gedeckelte 40 Cent.

Thema Solarenergie. Riesenandrang bei den Stadtwerken. Die Interessenten hätten ausgereicht, um den Konferenzsaal locker fünfmal zu füllen. Foto: Geringhoff

Im Winter, wenn die Solaranlage keine volle Leistung bringt, sei es realistisch, mit diesem teureren Netzstrom zu planen, erläuterte der Fachmann. Über das gesamte Jahr geschaut sei dabei eine Selbstversorgungsquote von 70 Prozent zu schaffen. Um diese zu erreichen sei der Speicher unumgänglich. Er werde so ausgelegt, dass seine Kapazität reicht, das Wohngebäude über Nacht hinweg mit dem am Vortag gewonnen Strom zu versorgen.

Steinle rechnete für das Standardgebäude eines Vier-Personen-Haushaltes eine mögliche Jahreseinsparung von knapp 1400 Euro vor. Eine entsprechende Solaranlage kostet im Schnitt gut 20.000 Euro. Extrakomponenten für die Erwärmung von Warmwasser kommen idealerweise hinzu - sollte das Gebäude bereits mit einer Wärmepumpe beheizt werden, so entfallen diese.

Trotz des hochrelevanten Themas hatten die Veranstaltungen ein wenig das Ambiente einer Butterfahrt. Das lag daran, dass da jemand gern etwas verkaufen wollte. Die Gerabronner würden alles im Interesse der Kundschaft organisieren und für schnellen und reibungslosen Aufbau einer Solaranlage auf dem heimischen Dach sorgen. Dafür arbeitet SE Solar mit einem großen regionalen Elektrounternehmer zusammen. Das Unternehmen verspricht, dass die Anlage vier bis Sechs Wochen nach dem Erstkontakt montiert ist - die Montage selbst sei dabei Sache lediglich eines einzigen Arbeitstages.

Wertheimer Unternehmen erhielten keinen Zuschlag

Auf Nachfrage bestätigte Volker Seidenspinner als Vertreter der Stadtwerke, dass es auch Wertheimer Unternehmen gibt, die solche Dienstleistungen ausführen können. Die Größe und erwiesene Schlagkraft von SE Solar habe für die Stadtwerke in diesem Fall den Ausschlag gegeben.

Zu den anwesenden Interessenten zählte der Wertheimer Edelgastronom Otto Hoh. »Es steht eine neue Heizung an - im Geschäft und auch privat. Ich bin nicht besonders tief im Thema, jetzt will ich erst einmal hören, wo die Vorteile von Solar liegen und ob es auch Nachteile gibt«, sagt er. »Lohnt sich das? Was kostet das« will Carola Möller wissen, sie wohnt in einer Wohnanlage mit acht Parteien. Elke Schuck aus Reicholzheim ist da, um möglichst viele Informationen zu sammeln. »Wir müssen das dann in der Familie diskutieren, ob wie so etwas in Angriff nehmen wollen«. »Und mindestens zwei Monate im Jahr ist es Grau. Kann man die Energie speichern, um sie dann zurückzubekommen«, will ihr Mann wissen.

Elke Schwarzer aus dem Stadtteil Reinhardshof sagt: »Mir geht es nicht ausschließlich darum, ob es sich wirtschaftlich rechnet, ich will auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten«. Ihr konnte an diesem Abend nicht geholfen werden, Sie ist Miteigentümerin einer großen Wohnanlage, dort ist die Abrechnung der einzelnen Parteien kompliziert und SE Solar ist eher auf klassische Einfamilienhäuser mit Anlagengrößen von fünf bis 15 Kilowatt spezialisiert.

Michael Geringhoff