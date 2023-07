Stadtwerke Wertheim: Kein Austritt aus Lobbyverband

Energiewende: Organisationen kritisieren Mitgliedschaft in Gasverband

Wertheim 30.07.2023 - 11:23 Uhr < 1 Min.

Der Aufruf von insgesamt 71 Organisationen an die Stadtwerke in Deutschland, dem Lobbyverband den Rücken zuzukehren, hat vor allem ein Ziel: Mit jedem Stadtwerk, das dem Verband nicht mehr angehört, mindern sich auch die Mitgliedsbeiträge, was direkte Auswirkungen auf die Lobbyarbeit haben dürfte. "Keine Mitgliedsbeiträge für die Gaslobby", heißt es in einer Pressemitteilung des Umweltinstituts München dazu wörtlich. Hennig Peters, Referent für Energie und Klima am Umweltinstitut München: "Stadtwerke dürfen die klimaschädliche Lobbypolitik von Zukunft Gas nicht nicht länger mit Mitgliedsbeiträgen in Millionenhöhe unterstützen."

Thomas Beier zeigte sich im Gespräch mit dieser Redaktion verärgert über den Ton, in dem der Brief gehalten sei. Es sei jedem Stadtwerk selbst überlassen, welchem Verband es angehören wolle. Zugleich verwies er darauf, dass Erdgas auch in den kommenden Jahren noch ein wichtiger Energieträger sein werde, auch wenn die Stadtwerke im Zuge der Wertheimer Wärmeplanung schon jetzt daran arbeiteten, den fossilen Energieträger weitestgehend zu ersetzen. Er erinnerte an die erst jüngst vor Wertheimer Unternehmern vorgestellte Wasserstoffinitiative, die bereits ab 2030 große Teile des Gasverbrauchs ersetzen soll.

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Lobbyverband habe es in den Jahren 2018 und 2019 gegeben, als man getestet habe, ob gasbetriebene Busse im Wertheimer Nahverkehr eingesetzt werden können. Damals, so Beier, habe man über den Verband Busse erhalten und sei mit diesen auf den Wartberg gefahren. Zudem erinnerte Beier daran, dass Mitgliedsbeiträge in Verbänden regelmäßig darauf überprüft werden, ob man sie sich noch leisten wolle. gufi

