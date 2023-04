Stadtwerke arbeiten an Strom- und Glasfasernetz

Infrastruktur: Modernisierung und Ausbau in Wertheim - Arbeiten links der Tauber beginnen nach den Osterfeiertagen

Wertheim 05.04.2023 - 17:27 Uhr 1 Min.

Das ehemalige Gelände des Wertheimer Krankenhauses in Nachbarschaft zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Neben Sporthalle, und neuer Grundschule sollen dort Mehr- und Einfamilienhäuser entstehen. Die Stadtwerke bereiten mit Leitungsarbeiten die Bebauung vor.

»Versorgungssicherheit steht bei den Stadtwerken Wertheim ganz oben auf der Prioritätenliste«, Schreibt der Energieversorger in der Mitteilung. »Hierzu gehört neben den Ertüchtigungen von bestehenden Versorgungsnetzen auch der Ausbau neuer Netze.«

Zu den geplanten Arbeiten zählten unter anderem die Vorbereitung des Abrisses und Neubaus einer in die Jahre gekommenen Trafostation aus dem Jahr 1968, Ertüchtigungen der dort angeschlossenen Mittelspannungskabel sowie die grundsätzliche Modernisierung der angrenzenden Niederspannungsleitungen. »Wir planen hier seit Längerem die vollumfänglichen Arbeiten im Stromnetz, um erneute Grabungs- und Modernisierungsarbeiten, die in den kommenden Jahren anstehen würden, zu vermeiden und die Einschränkungen für Anwohner und Passanten möglichst gering zu halten«, berichtet Jochen May, Gruppenleiter des Energietechnischen Services der Stadtwerken.

Nötig würden die zahlreichen Arbeiten nicht nur aufgrund älterer Leitungsnetze. Beispielsweise würden auch die voraussichtliche Wohnbebauung des ehemaligen Krankenhausareals vorbereitet und der Neubau des ehemaligen Schützenhauses in der Schützenhausstraße an das Stromnetz angeschlossen. Dort entstehen zahlreiche Wohnungen.

Neben dem Anschluss an die Versorgungssparten Strom, Erdgas und Wasser wollen die Stadtwerke das Gebäude außerdem an ihr Glasfasernetz anbinden. »Immer noch ist kaum bekannt, dass wir neben dem Energie- und Wasserversorgungsnetz auch kontinuierlich das Glasfasernetz in Wertheim und den Ortschaften ausbauen,« sagt Jochen May, der den Breitbandausbau der Stadtwerke vorantreibt.

»Im Zuge der Arbeiten bieten wir auch allen weiteren Anwohnern innerhalb dieses Wohngebiets die Möglichkeit, sich ohne großen Aufwand an unser Glasfasernetz anschließen zu lassen«, informiert Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier. Er sei überzeugt ist, dass leistungsfähiges und superschnelles Internet für einen Lebens- und Wirtschaftsstandort wie Wertheim den Weg in eine moderne Zukunft ebne. »Interessenten können sich gerne an die Stadtwerke wenden, und wir eruieren gemeinsam, wie ein Anschluss an das Glasfasernetz über den bereits bestehenden oder erneuerten Hausanschluss möglich ist«, so May.

Die Arbeiten werden voraussichtlich acht Wochen dauern. Straßensperrungen sind nach Angaben der Stadtwerke aktuell nicht geplant. »Für die Anwohner und Passanten gibt es grundsätzlich wenig zu beachten. Vereinzelt kann es aber dazu kommen, dass diese etwas weiter zu ihrem Fahrzeug laufen müssen«, informiert Jochen May. Er ergänzt, das Anbringen der Querungen sei bereits für die Woche nach Ostern geplant.

Die Grabenarbeiten selbst nimmt die Firma KBF aus Frammersbach vor. »Wir als Stadtwerke sind für das Verlegen der Leitungen und das Stellen der Hausanschlüsse zuständig«, erklärt der Gruppenleiter abschließend. May verspricht, dass sich die Stadtwerke für einen schnellen und reibungslosen Abschluss der Arbeiten einsetzten.

