Stadtverwaltung und Wertheim-Village-Betreiber schließen Frieden

Zwist in Corona-Pandemie

Wertheim 23.05.2023 - 14:56 Uhr 1 Min.

Wertheim Village an der A 3.

Bereits am Montagabend war die Einigung im Gemeinderat in knapper Form bekanntgegeben worden. Man kehre zu »konstruktiver Zusammenarbeit« zurück, heißt es nun von der Stadt: »Die Reibungspunkte sind aufgearbeitet und in einer Anpassung der vertraglichen Regelungen zum Betrieb des Wertheim Village verbindlich geklärt.«

Seinen Ausgang hatte der Disput in der Corona-Pandemie im April 2020: Value Retail wollte das Shopping-Center während eines Corona-Lockdowns vorzeitig wieder öffnen, Stadt und Landkreis untersagten das in einer Verfügung. Value Retail leitete dagegen rechtliche Schritte ein und machte Entschädigungs- und Schadensersatzforderungen geltend - auch, weil es in anderen Bundesländern ganz andere Regelungen für Outletcenter gab.

»Die bis dahin gute Zusammenarbeit kam zum Stillstand«, heißt es von der Stadt. Im Herbst 2021 hätten beide Seiten wieder Gespräche aufgenommen, geleitet und moderiert vom Stuttgarter Verwaltungsrechtler Hans-Jörg Birk, der die Stadt Wertheim schon in der Ansiedlungsphase des Wertheim Village beraten hatte. Beide Seiten vereinbarten laut Stadt, alle Meinungsverschiedenheiten zu klären und zur konstruktiven Zusammenarbeit zurückzukehren.

In mehreren Verhandlungsrunden hätten sich die Gesprächspartner auf ein Gesamtpaket geeinigt, das Klarstellungen und Anpassungen der vertraglichen Regelungen zum Betrieb des Wertheim Village ebenso enthält wie den Verzicht von Value Retail auf alle Ansprüche aus Entscheidungen oder Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Der Gemeinderat habe das Verhandlungsergebnis im März ausführlich beraten und einstimmig beschlossen.

»Im April wurde der Änderungsvertrag notariell beurkundet«, heißt es von der Stadt. Damit würden auch wieder gemeinsame Marketingaktivitäten aufgenommen, wie die verbesserte ÖPNV-Anbindung des Almosenbergs und die Verlängerung der Stadtbuslinie 976 bis zum Wertheim Village seit Anfang Mai. Die Kosten für die zusätzlichen Fahrten werden vollständig durch den Buszuschuss getragen, den Value Retail seit Mai wieder monatlich an die Stadt Wertheim zahlt. Auch das Tourist Information Center (TIC) soll dauerhaft in den bekannten Räumen im Wertheim Village bleiben. »Die Stadt entwickelt derzeit weitere Maßnahmen zur verstärkten Präsentation im Wertheim Village, deren Umsetzung Value Retail - so die neue Zuversicht - pragmatisch und unkompliziert ermöglichen wird«, heißt es abschließend von der Stadtverwaltung.

Matthias Schätte