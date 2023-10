Stadtteilbeirat Wertheim-Vockenrot in Kürze

Dorf-App: Mitte 2024 sollen alle Wertheimer Stadtteile und Teilorte dabei sein - seit dem Donnerstag hat nun auch der Stadtteil Vockenrot seine Dorf-App. Der Höhefelder Ortsvorsteher Christian Stemmler ist der Mittler zwischen der digitalen und der analogen Dorfwelt, er hat den Vockenrötern die App vorgestellt. Stemmler nennt sie »ein digitales, lokales Facebook«. Die App ist seit zwei Jahren in mittlerweile einem Dutzend Wertheimer Teilorten erfolgreich.

Sie schaffe Echtzeit-Austausch unter den Bürgern, biete den Vereinen eine Plattform und vernetze die Wertheimer in einem zuverlässig sicheren Datenraum, sagte Stemmler. Der Marktanteil der App liege bereits bei 50 Prozent. Niemand müsse Hate speech und solcherlei fürchten, die Dorf-App sei nur für jene offen, die sich mit Klarnamen zu erkennen gäben. Bislang hatte laut Stemmler nur ein einziges Mal eingeschritten werden müssen, und der geschilderte Fall wog minderschwer.

Grillplatz Reinhardshof: Zuletzt nichtöffentlich hatte der Ortschaftsrat unter seinem Vorsitzenden Siegbert Flicker über Bausachen entschieden, drängendes Thema dort auch der Grillplatz des Stadtteils Reinhardshof - er liegt direkt an der Gemarkungsgrenze. »Die Stadt drückt aufs Tempo«, sie brauche die Fläche des Grillplatzes als Teil des Gewerbegebietes am Reinhardshof.

Das Areal sei tatsächlich bereits verkauft, sagte der Stadtteilbeiratsvorsitzende. Schon seit fünf Jahren ist der Grillplatz immer wieder Thema in Vockenrot. Viele der Grillplatz-Nutzer fahren über den Weg am Vockenroter Friedhof, einige fahren zu schnell, auch Müll ist ein wiederkehrendes Problem. Schon vor fünf Jahren hatte der Stadtteilbeirat deshalb erstmals Auflagen und eine Durchfahrtsbeschränkung für den Talweg gefordert.

Diese Forderungen, die Vockenröter zu schützen, bleiben bestehen. Viel weiterreichenden Einfluss habe Vockenrot nicht, denn der Platz werde, auch nach seiner Verlegung, auf der Gemarkung des Reinhardshofes liegen. Vockenrot werde lediglich als Anlieger gehört. Flicker regte an, den neben dem neuen Grillplatz geplanten Bolzplatz zu überdenken. Dafür Hunderttausende auszugeben sei eventuell unnötig.

Straßenbeleuchtung: Auch der Nutzen bei der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung ist den Vockenrötern nicht vollständig eingängig. Seit Juni ist der Stadtteil dabei und stellt nachts für vier Stunden die Beleuchtung ab. Das allerdings nur teilweise, am Zebrastreifen an der Nassiger Straße muss das Licht brennen, und in den Nächten von Freitag bis Sonntag brennt es überall. Das mindere den Spareffekt. Besser sei die zügige Umrüstung auf LED. Über den weiteren Nutzen einer Nachtabschaltung müsse man dann neuerlich nachdenken, sagte Flicker.

Heizung und Dach: Nichts mehr nachzudenken gibt es in Sachen der notorisch störanfälligen Heizung in der Mehrzweckhalle. Eine neue Anlage ist bestellt und soll bereits im November geliefert werden. Liefertermin wird allerdings nicht gleich Einbautermin sein, da müsse man abwarten, wann der Heizungsbauer Zeit finde, sagte Siegbert Flicker. Die Halle findet sich prominent auch in der Mittelanforderungsliste für 2024, da geht es um die Sanierung des Eternitdachs und Arbeiten an den Fußböden.

Friedhof: Auch angefordert ist die Sanierung der Toilettenanlage der Aussegnungshalle auf dem Friedhof, ein Sperrpfosten dort sowie die Wiederherstellung der beschädigten Hainbuchenhecken in dem dortigen Bereich.

Straßenanpassung: Zwischen der Nassiger Straße und der Unteren Gasse soll das Niveau verändert und der Hang gesichert werden.

Neue Bushaltestelle: Auch erwartet wird die Einrichtung einer Bushaltestelle in Fahrtrichtung Wertheim auf Höhe der Einfahrt in den Ortsteil Neuhof. Eigentlich waren hier Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen gefordert worden. Die zweite sei da »irgendwie abhanden gekommen«, bemerkte die Rätin Mona Schlessmann.

