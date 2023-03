Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtteilbeirat Wertheim-Eichel in Kürze

Wertheim 22.03.2023 - 12:11 Uhr 1 Min.

Geh- und Rad­weg: Noch bis 17. April kommt es im Bereich Würzburger Straße 81 zu einer Einengung des gemeinsamen Rad- und Gehwegs. Grund sind Mauersanierungsarbeiten entlang des Grundstücks. Eine Restbreite von 1,50 Meter bleibt gewährleistet.

Bauvorhaben: Der Beirat hatte sich in letzter Zeit mit einigen Bauvorhaben beschäftigt. Zustimmung gab es für Neubau eines Einfamilienhauses im Eichler Höhenweg, Errichtung einer Gartenmauer (Würzburger Straße), Stellplatzüberdachung in der Gerhard-Hauptmann-Straße und Dachgeschossausbau mit zusätzlichen Dachgauben im Unteren Heeg sowie den Texturantrag auf Neubau von drei Reihenhäusern mit Geländeauffüllung zur Gartennutzung in der Casper-Merian Straße.

Starkregenrisikomanagement: Stadtteilbeiratsvorsitzender Roland Olpp bat Bürger, ihm Stellen im Stadtteil zu melden, wo sich Oberflächenwasser staut und so zu Problemen führen könnte. Die Meldungen gehen ans Starkregenmanagement der Großen Kreisstadt.

Einwohnerzahl: Aktuell hat der Stadtteil Eichel/Hofgarten 1679 Einwohner. Ziel ist es laut Olpp, die Zahl zu halten.Neubau Wohnstift: Martin Leynar, Stadtteilbeirat und Geschäftsführer des Wohnstifts Hofgarten, berichtete über den aktuellen Baustand des neuen Wohnstiftgebäudes in der Frankensteiner Straße im Hofgarten. Die Bauverzögerung habe man einholen können. Die Arbeiten lägen im Zeitplan.

Aktuell gibt es viel Lastwagen-Verkehr für Materialanlieferung. Der Rohbau soll im Juni/Juli fertig sein. Bis 31. August 2024 erfolgt der Innenausbau, der Umzug ist für September/Oktober 2024 geplant.

Für die Nachnutzung des Bestandsgebäudes liefen aktuell Gespräche mit Investoren. Für die neue Nutzung sei etwas angedacht, was zur Altenhilfe gehöre. Es werde etwas Gutes für den Stadtteil sein, versprach er.

Altglascontainer: Olpp meldete, dass der Bereich rund um den Altglascontainer im Unteren Heeg wieder sehr stark zugemüllt sei. Problem an der Stelle sei die schlechte Einsehbarkeit auch wegen der Hanglage.

Stadtteilbeiratsvorsitzender Roland Olpp bat die Bürger um Vorschläge für einen alternativen Standort für die Container.Spielplatz: Geklärt werden soll, warum der Spielplatz in Eichel noch immer gesperrt ist, obwohl die Arbeiten dort längst abgeschlossen sind.

