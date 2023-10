Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtteilbeirat informiert zu Gedenkstätte

Erinnerung: Tafeln an der Burgmauer und ein Mast

Wertheim 10.10.2023 - 13:24 Uhr < 1 Min.

Stadtteilbeirat Boris Kellner, der auch Teilnehmer einer Arbeitsgruppe für die Gestaltung des Gedenkortes gewesen ist, informierte am Montag die Mitglieder des Stadtteilbeirats Innenstadt kurz über das »abgespeckte Konzept«, das der Bestenheider Designer Heiko Hünnerkopf entworfen hat. Dessen Konzept sieht vor, mehrere Erinnerungstafeln an der Burgmauer zu befestigen, der Baum auf dem Platz am Hirschtor solle erhalten bleiben und mit einer Sitzbank umrundet werden.

Weiße Fahne

Ein 8,5 Meter hoher Mast soll zudem eine weiße Fahne mit der Aufschrift »1945« tragen, hieß es in der Sitzung. Eine tiefergehende Diskussion um die Gestaltung des Erinnerungsortes fand im Innenstadtbeirat nicht statt. Alexander Gebhardt schlug lediglich vor, die Fahne so aufzuhängen, dass sie auch bei Windstille etwa von der Altstadt noch zu sehen sei. Eine Abstimmung über das Konzept fand nicht statt.

gufi