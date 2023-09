Wertheimer Stadtteilbeirat gegen Strecke für Moto-Cross

Hunderte Unterschriften dagegen

Wertheim 20.09.2023 - 15:39 Uhr < 1 Min.

Hier, auf der Mainseite des Römerweges, oberhalb des Hofgartens, soll die Motocross-Strecke des MSC Reicholzheim entstehen. Foto: Geringhoff

Der Stadtteilbeirat habe in seiner nichtöffentlichen Sitzung »die nicht unerheblichen Bemühungen« des MSC Reicholzheim hinsichtlich eines adäquaten Standorts für eine solche Trainingsstrecke gewürdigt, sah aber für eine fundierte Stellungnahme noch wichtigen Klärungsbedarf in Bezug auf Lärm, Umweltschutz und den am Römerweg besonderen örtlichen Gegebenheiten. Bei der Entscheidungsfindung sei auch die aktuell ablehnende Haltung der Bürger im Stadtteil Eichel-Hofgarten wie in benachbarten Ortschaften von Belang gewesen, hieß es in der Stellungnahme weiter. Inzwischen sind gegen das Vorhaben nach Aussage von Stefan Lenz aus dem Hofgarten etwa 600 Unterschriften in den Stadtteilen Hofgarten und Eichel und in Urphar gesammelt worden.

Weil der MSC Reicholzheim sein bisheriges Trainingsgelände in Reicholzheim nicht mehr nutzen kann, ist der Verein schon seit längerem auf der Suche nach neuen Flächen. Ein erster Anlauf, oberhalb von Waldenhausen auf der rechten Tauberseite ein Trainings- und Wettbewerbsareal neu anzulegen, ist bereits gescheitert. Jetzt droht dem Verein auch auf der Höhe oberhalb des Hofgartens ein ähnliches Schicksal. Auch in der städtischen Bauverwaltung wird das Vorhaben kritisch gesehen, wie aus einer Stellungnahme des Fachbereichsleiters Armin Dattler an den Verein hervorgeht. Man sehe bei der Fläche am Römerweg Konflikte wegen des Landschafts-, des Lärm- und des Wasserschutzes. Außerdem könne es Probleme mit der Erschließung des Areals geben, hatte es geheißen.

gufi