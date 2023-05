Stadtsanierung in Külsheim geht in weitere Phase

Gemeinderat in Kürze

Külsheim. Weitere Themen aus der jüngsten Külsheimer Ratssitzung kurz notiert:

Photovoltaik: Die Genossenschaft Energie und Umwelt stellte dem Stadtrat vier Projekte vor, bei denen städtische Dachflächen auf die Dauer von zunächst 20 Jahren für Solaranlagen vermietet werden. Auch der Strom daraus soll der Stadt günstiger angeboten werden. Sicher ist die Umsetzung bereits bei der Feuerwehr in Steinbach mit 85 Kilowatt. Schnell umgesetzt werden sollen auch die Pater-Alois-Grimm-Schule mit 400 Kilowatt, der Bauhof mit 200 Kilowatt und die innerstädtische Parkscheune mit 30 Kilowatt. Noch in baulicher Prüfung sind die Dächer des Hallenbades, der Sporthalle und der Kindergärten.

Winzer: Mögliche künftige Einschränkungen bei der Bewirtschaftung Aufgrund von Pflanzenschutz in ausgewiesenen Schutzzonen könnten auch Külsheimer Winzer treffen. Noch stehe nichts Genaues fest, er stehe in engem Kontakt mit dem Landratsamt, gab Bürgermeister Schreglmann bekannt.

Kaufmannszug: Der traditionsreiche Zug aus Seligenstadt macht am Mittwoch, 7. Juni, Station in Külsheim, wird dort auch übernachten und an der Fronleichnamsprozession teilnehmen.

Stadtradeln: Külsheim beteiligt sich vom 14. Juni bis zum 2. Juli an der Aktion Stadtradeln. Es geht darum, das umweltfreundliche Radfahren in den Alltag einzubinden.

Flüchtlingsunterkunft: Auf Nachfrage bestätigte Bürgermeister Schreglmann, dass die Stadt das Unterkunftsgebäude in der Bürgermeister-Kuhn-Straße bereits im vergangenen Sommer von einem Privatinvestor zurückgekauft und jetzt für zunächst 60 Monate an das Landratsamt vermietet hat. Das Amt hatte den Bau auf eigene Kosten zur Aufnahme von Flüchtlingen ertüchtigt. Der Mietvertrag legt fest, dass maximal 120 Menschen im Haus wohnen dürfen. Ge