Wertheimer Stadtbücherei hilft beim Lesenlernen

Leiterin Katja Schmitz über die Ergebnisse der IGLU-Studie

Wertheim 30.08.2023 - 14:26 Uhr

Die Förderung von Leseanfängern liegt der Stadtbücherei Wertheim am Herzen. So wurde der Bestand an Büchern für Erstleser deutlich weiter aufgestockt.

Unser Medienhaus hat bei der Stadtbücherei Wertheim nachgefragt, wie sie die Lesesituation von Kindern in unserer Region einschätzt. Leiterin Katja Schmitz erklärte: »Wir haben nach wie vor mit Kindern der ersten bis sechsten Klasse eine sehr große Lesergruppe, merken aber auch, dass sie im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten kleiner geworden ist.« Auch würden in dieser Lesergruppe sehr viel mehr Konsolenspiele als früher ausgeliehen. »Von manchen Kindern beziehungsweise deren Eltern leider ausschließlich.«

Man bemerke aber auch bei jedem Klassenbesuch in der Bücherei, dass diese vielen Kindern noch gänzlich unbekannt ist. »Das war vor gut fünf Jahren noch anders. Gleichzeitig bekommen wir nach fast jedem Klassenbesuch neue junge Leserinnen und Leser hinzu, die allein oder mit ihren Eltern zu uns kommen.« Aus diesem Grund werde sie in den Grundschulen nachfragen, ob sie die Bücherei bei einem Elternabend kurz vorstellen darf. »Von zwei Grundschulen wurden wir bereits für Elternabende angefragt.« Außerdem werde man ab dem kommenden Schuljahr die Klassenführungen im Grundschulbereich verstärkt anbieten.

»Wir haben auch aufgrund der alarmierenden Zahlen unseren Bestand im Bereich Erstes Lesealter deutlich aufgestockt«, erläuterte Schmitz. Allein 2023 gab es 83 neu gekaufte Exemplare. Momentan könne man insgesamt 415 verschiedene Bücher fürs Lesenlernen anbieten. »Zur leichteren Orientierung für die Eltern und ihre Kinder haben wir sie neu platziert, sie befinden sich nun auf dem neuen Regal gegenüber der Kinderburg.«

Da es inzwischen unendlich viele verschiedentlich aufgemachte Erstlesebücher auf dem Buchmarkt gibt, habe man sie darüber hinaus gleich noch übersichtlich sortiert. »Eltern können nun ganz gezielt schauen, ob ihr Kind beispielsweise über die Silbenlernmethode Lesen lernen möchte, weniger Text und mehr Bilder bevorzugt oder umgekehrt, ob es Texte lesen mag, in denen die Hauptwörter beziehungsweise Substantive durch kleine Symbole ersetzt sind, oder ob der Weg über das gemeinsame, abwechselnde Lesen sogenannter Tandem-Bücher führt.

Zu den Ergebnissen rund um das Leseverständnis von Grundschülern allgemein merkte Schmitz weiter an: »Meiner Meinung nach haben die alarmierenden Ergebnisse der IGLU-Studie wieder reflexartig dazu geführt, dass vor allem Grundschullehrern der Vorwurf gemacht wurde, viel zu wenig Leseförderung zu betreiben.« Das sei den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber unfair, denn Leseförderung könne nur funktionieren, wenn alle daran Beteiligten gemeinsam und dauerhaft zusammenwirken.

»Aus vielen Gesprächen bei Klassenführungen oder Schulbesuchen weiß ich, was beispielsweise Grundschullehrer alles unternehmen, um Kinder beim Lesenlernen zu unterstützen und sie mit der Welt der Bücher vertraut zu machen.« Schmitz zählte hier eine ganze Reihe auf, beispielsweise Klassenbibliotheken, Lese-Tandems, in denen sich die Kinder gegenseitig beim Lesen fördern, App-Einsatz, Büchereibesuche, Buchvorstellungen der Kinder in der Klasse und mehr. »Ich denke, dass die ganzen Anstrengungen in den Grundschulen rund ums Lesenlernen nur dann fruchten können, wenn zuvor schon Leseförderung in den Familien betrieben wurde. Und Einrichtungen wie unsere können dabei unterstützen.«

Aus der Lesesozialisationsforschung wisse man, dass die Freude am Lesen und an Geschichten am ehesten in der Familie geweckt wird. Und zwar bereits im Kleinkindalter. »Alles in allem können wir hier jeden Tag beobachten, dass Eltern, die bereits mit ihren kleinen Kindern zu uns kommen, um Bilderbücher auszuleihen, dafür sorgen, dass ihre Kinder später, in entsprechendem Alter zu uns kommen. Manches Mal geschieht das vielleicht unbewusst. Deshalb ist es auch so wichtig für Einrichtungen wie unsere, den Zugang zu Büchern so einfach wie möglich zu machen.«

Hintergrund: Tipps zum Lesenlernen Katja Schmitz, Leiterin der Stadtbücherei, erklärte, ein gelingender Zugang zur Welt der Bücher beginnt zu Hause schon bei kleinen Kindern, beim gemeinsamen Betrachten von Bilderbüchern, dem Vorlesen von Geschichten und dem Sprechen über das Gelesene. Dabei lernt das Kind, Texte und Bilder zu verknüpfen, es lernt neue Wörter kennen, ihre Aussprache und ihren Gebrauch, es lernt Geschichten kennen. Noch bevor ein Kind den Kindergarten oder die Grundschule besucht, hat es im Idealfall verinnerlicht, wie schön es ist, vorgelesen zu bekommen. Und es ist von daher motiviert, selbst lesen zu lernen. Solch ein Prozess dauert seine Zeit und ist bei jedem Kind unterschiedlich lang. So lange das Lesen noch eher einem Entziffern gleicht, oft stockt und das Kind anstrengt, braucht es ganz viel Unterstützung: übers Vorlesen oder gemeinsame Lesen von Erstlesebüchern, über Hörbücher und weiterhin Bilderbücher. Ab sofort kann man in der Stadtbücherei Wertheim auch den "Sami-Lesebär" und die dazugehörigen Bilderbücher ausleihen. Sami ist laut Schmitz ideal für Kinder, die sich vorlesen lassen oder mitlesen möchten. Die Figur wird bei Sami-Bilderbüchern an einer bestimmten Position auf der letzten Seite im Buch angebracht. Sobald der Startknopf gedrückt wurde, liest der Bär die jeweils aufgeschlagene Seite vor. Das System ist laut Schmitz ideal für Familien, in denen es zum Beispiel vorübergehend mal nicht so viel Zeit gibt, Kindern vorzulesen. Die Kinder blättern im eigenen Tempo und lesen dabei mit. Weitere Tipps zum Lesen üben sind: Nutzen verschiedener Spiele zu Lauten und zum Lesen, Integration des Lesens in den Alltag, Wechseln beim Vorlesen zwischen Vorleser und Kind (satzweise oder in Abschnitten). Spielerische Förderung des sinnerfassenden Lesens bieten auch Plattformen wie "Antolin", bei der die Kinder Quizfragen zu den gelesenen Büchern beantworten und sich so digitale Orden verdienen können. bdg