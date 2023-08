Junge Union Main-Tauber feiert ihr 50-jähriges Bestehen

"Stachel im Fleisch der CDU"

Weikersheim 07.08.2023 - 15:40 Uhr 2 Min.

Prominenter Festredner: Günther H. Oettinger, ehemalsVizepräsident der Europäischen Kommission und früherer baden-württembergischer Ministerpräsident, spricht beim Festakt der Jungen Union.

Döffinger bezeichnete die JU Main-Tauber als größten JU-Kreisverband in Baden-Württemberg und größte politische Jugendorganisation im Landkreis. »Seit nunmehr 50 Jahren setzt sie sich im ganzen Main-Tauber-Kreis für eine Politik ein, die am Bürger vor Ort seine Quelle hat und genau auch dort ihre Wirkung haben soll«, betonte er.

In seiner Rede ging er mit der Ampel-Koalition und vor allem mit den Grünen hart ins Gericht: »Wir alle leben in einem politischen Alltag, in dem man oft gar nicht mehr versteht, was für abstruse Ideen und Regeln noch kommen könnten.« Tagtäglich würde der Bürger »verängstigt und demoralisiert, wo es eben nur geht«. Und Döffinger teilte weiter aus: »Mit Angst lässt sich Profit schlagen - das merken wir an den Grünen und auch an der AfD.«

Ein Lob gab es vom Weikersheimer Bürgermeister Nick Schuppert: »Seit fünf Jahrzehnten leistet die JU Main-Tauber wertvolle Arbeit in unserer Region, indem sie sich für die Anliegen junger Menschen einsetzt und deren Interessen einbringt sowie die politische Bildung fördert.« Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart zitierte den früheren US-Präsidenten John F. Kennedy: »Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst.« Dazu gehöre Engagement für die Demokratie, wie es die JU praktiziere.

»Die JU hat meinen politischen Weg maßgeblich mitgeprägt«, berichtete die Bundestagsabgeordnete Nina Warken. »Daher ist die JU immer noch ein Stück politische Heimat für mich.« Die Junge Union sei stets auch »Stachel im Fleisch der CDU« und bringe sich bei wichtigen Themen wie etwa Fachkräftemangel, Zuwanderung, Bürokratie oder der wirtschaftlichen Situation ein.

Die JU habe den Main-Tauber-Kreis insbesondere durch Einbringen, Mitwirken und Diskussionen mitgeprägt, unterstrich Landrat Christoph Schauder. »Dieses ehrenamtliche Engagement ist nicht selbstverständlich. Bleibt bei der Stange. Gerade in Zeiten, in denen vieles aus den Angeln gehoben zu sein scheint, ist es wichtig, dass wir aufrechte Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und Flagge zeigen.«

»Es braucht die JU so dringend wie noch nie«, hob der JU-Landesvorsitzende Florian Hummel hervor. »Deshalb ist es unsere Aufgabe, standhaft zu bleiben, eigene Inhalte zu entwickeln und das Vertrauen der Menschen wiederzugewinnen«. Siegfried Lorek, Staatssekretär im Ministerium für Justiz und Migration, kritisierte die Migrationspolitik: Laute und wiederholte Notrufe der Kommunen sowie der Landkreise verhallten in der SPD-geführten Regierung ungehört.

Günther H. Oettinger, ehemals Vizepräsident der Europäischen Kommission und früherer baden-württembergischer Ministerpräsident, prangerte unter anderem die Zähigkeit und Langatmigkeit bei der Umsetzung technologischer Prozesse, Transformationen und Projekte an. Als Beispiel griff er die Stromtrasse Südlink heraus, die statt 2022 frühestens 2029 fertig werde. »Die junge Generation wird beschissen«, prognostizierte Oettinger barsch.

Peter D. Wagner

"Ein Freundeskreis , der das ganze Leben besteht" Main-Tauber-Kreis. Anlässlich des 50. Jubiläums der Jungen Union Main-Tauber spricht JU-Kreisvorsitzender Sören Döffinger über die Jugendorganisation der Partei und ihre Arbeit. Warum ist eine Jugendorganisation einer Partei so wichtig? Das ist wie in einer Familie, in der Gesellschaft oder bei anderen Belangen deshalb so wichtig, weil der Nachwuchs die Zukunft mitgestaltet und daran mitarbeitet. In diesem Zusammenhang sind wir ein organisatorischer Grundstock, auf den die Partei zurückgreifen kann. Wie wird Nachwuchs generiert und was bietet die JU ihren Mitgliedern? Nachwuchs generieren wir vor allem durch Mitgliedschaft und Freundschaft. Mir ist es wichtig, dass die Vorstandsmitglieder nicht nur Freunde in der Partei haben, sondern auch in anderen Vereinen und dorthin vernetzt sind. Wir offerieren einen Freundeskreis, der das ganze Leben besteht, der ein Netzwerk und Veranstaltungen bietet und in den man sich einbringen kann. Wie hat sich die Rolle der JU über die Jahre verändert? Wie bei allen Vereinen oder Organisationen bleiben die Menschen oft lieber zu Hause. Das ehrenamtliche Engagement geht zurück, und das betrifft auch politische Parteien. Zudem sind die Leute früher leichter und bekennender in eine Partei eingetreten, während heute manches wie eine Tätowierung erscheint, die sie nicht mehr losbekommen, so dass sie vorsichtiger sind, sich zu binden. pdw