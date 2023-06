Stabiler Zuwachs der Autobranche im Main-Tauber-Kreis

Bestandsanalyse: Verbrenner führen die Auswertung an - Elektroautos versinken im Nischendasein - Alles liegt »im Auge des Betrachters«

MAIN-TAUBER-KREIS 20.06.2023 - 20:15 Uhr 2 Min.

Und weiter heißt es: »Werden die BEV, die batterieelektrischen Vehikel (volkstümlich E-Autos) im Bestand als Maßstab genommen, entsprechen 1566 bei uns zum Stichtag zugelassene BEV einem Anteil von 1,71 Prozent an der Gesamtzahl der zugelassenen Autos (Bund: 2,08 Prozent).

Wiesbaden auf 1. Platz

Das ist in einer Bundesliga der lupenreinen Elektromobile (ohne Plugins und andere Hybride) Platz 284. Spitzenreiter ist Wiesbaden mit 7,84 Prozent auf Platz 1. Nehmen wir alle Autos ohne Unterschied der Antriebsart, kommt der Main-Tauber-Kreis nach der Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes bei insgesamt 91.749 ausgewerteten Autos auf 690 Autos auf 1000 Einwohner. Das ist in einer Bundesliga der Auto-Dichte Platz 44 von 399 bundesweit ausgewerteten Stadt- und Landkreisen und Stadtstaaten. Spitzenreiter ist Wolfsburg: Hier kommen 981 Autos auf 1000 Einwohner. Schlusslicht ist Berlin, hier ist der Pro-Kopf-Auto-Bestand mit 398 am niedrigsten. Lässt sich natürlich auch als Spitzenposition interpretieren. Der Auto-Bestand im Main-Tauber-Kreis wächst derzeit im aktuellen Jahresvergleich, gemessen an der Einwohnerzahl: 687 Autos pro 1000 Einwohner waren es vor einem Jahr. 690 Autos pro Einwohner sind es aktuell. Das ist in der Bestandsanalyse für 2023 nachzulesen, die das Kraftfahrt-Bundesamt jetzt veröffentlicht hat.

In absoluten Zahlen betrug der Auto-Bestand im Main-Tauber-Kreis zum Jahresanfang 2023 exakt 91.749 Fahrzeuge. Macht einen Zuwachs von 642 Autos oder 0,70 Prozent.

Das ist nicht die Welt, sind aber immerhin stabile Verhältnisse für die Menschen, die vom Auto leben.

Diesel, Benziner, Gas, Elektro und Hybride (inklusive Plug-Ins): Das ist die Auswahl, nach der das KBA den Auto-Bestand derzeit unterteilt. Die Verbrenner führen, Elektroautos führen noch ein Nischendasein und Lastenräder oder E-Bikes können dem Auto den Platz als Mobilitätsmittel Nummer 1 nicht streitig machen, wie die Zahlen zeigen.

Die Entwicklung von 2022 bis 2023 sieht so aus: Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner im Main-Tauber-Kreis von 53.488 auf 53.146 Autos gesunken. Das Minus von 342 Fahrzeugen in dieser Gruppe entspricht einer Abnahme von 0,64 Prozent. Bei den Dieselfahrzeugen ist die Zahl von 33.324 auf 32.624 Autos geschrumpft. Das Minus von 700 Diesel-Autos entspricht einer Abnahme von 2,10 Prozent.

Zu den 1566 Elektroautos (Vorjahr: 895 / Zuwachs plus 75,0 Prozent) kamen noch 3765 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegenbleiben können. Vor einem Jahr waren es noch 2734 gewesen. Prozentual liegt der Zuwachs bei 37,7 Prozent.

57,93 Prozent

Damit sind im Main-Tauber-Kreis 57,93 Prozent der Autos lupenreine Benziner, 35,56 Prozent haben einen Dieselmotor, und nur der Rest von rund 6,52 Prozent ist mit anderen Motorarten oder Treibstoffen unterwegs. Gasautos sind ein Nischenprodukt.

Obwohl die 628 Gasautos (Vorjahr: 643) vor allem in der Erdgasvariante durchaus Schadstoffvorteile haben.

Aber wenn Verbrenner out sind, gilt das auch für Gasautos, zumal deren Treibstoff zumindest bisher vor allem aus Russland kam.«

