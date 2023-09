"Spontane Überreaktion" kostet Betrunkenen 450 Euro

Zu ei­ner Geld­stra­fe von 450 Eu­ro ist am Mitt­woch ein 62-Jäh­ri­ger vom Wert­hei­mer Amts­ge­richt ver­ur­teilt wor­den. Rich­te­rin Ur­su­la Ham­mer sah es als er­wie­sen an, dass der Mann im Mai in Wert­heim ei­nen Tank­wart be­lei­digt hat­te. Sie ver­häng­te ei­ne Stra­fe von 30 Ta­ges­sät­zen à 15 Eu­ro. Zum Tat­zeit­punkt war der An­ge­klag­te stark be­trun­ken: Ein Ate­mal­ko­hol­test vor Ort hat­te ei­nen Wert von 2,7 Pro­mil­le er­ge­ben. Laut An­kla­ge­schrift soll der Mann am 10. Mai ge­gen 21 Uhr ei­nen Tank­wart be­lei­digt ha­ben, der ihm zu­vor Haus­ver­bot er­teilt hat­te: Der 62-Jäh­ri­ge ha­be auf das Haus­ver­bot mit der Aus­sa­ge "Du ukrai­ni­sches Ar­sch­loch, von dir lass' ich mir nichts sa­gen!" ge­ant­wor­tet.