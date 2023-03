Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spielplatz für Kindergarten Waldenhausen in Sicht

Ortschaftsrat: Ortsvorsteher Gerrit Lang zielt auf gemeinsame Nutzung mit öffentlicher Einrichtung und will »mindestens eine kleine Lösung«

Wertheim 31.03.2023 - 12:09 Uhr 3 Min.

Platz muss her. Ein besonderes Waldenhäuser Kita-Problem könnte gelöst werden, wenn der öffentliche Spielplatz Flächen an die Kita und den Schulkindergarten abgäbe. Foto: Michael Geringhoff

Waldenhausen, mit nur 400 Einwohnern, hat gleich drei Kindergärten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Da gibt es den Waldkindergarten, die städtische Kita und den kreiseigenen Schulkindergarten für geistig und sprachbehinderte Kinder. Letzterer gilt, vor allem, dank eines sehr engagierten Fördervereins, als finanziell durchaus propper aufgestellt. Der kreiseigene und der kommunale Kindergarten befinden sich zwar im gleichen Gebäude, haben aber lange und aus diversen Gründen nicht so richtig zusammengefunden.

Aktuell wandelt sich das. Beispielhaft überlässt der »reiche« Kreiskindergarten dem »armen« kommunalen schonmal Roller, Kettcar und Pedalo, jetzt würde er gern auch ein größeres Wasserspielgerät anschaffen. Der Platz im eigenen Außenbereich erweist sich als baurechtlich knapp, obendrein gibt es weitere Hürden, denn der Kreiskindergarten ist lediglich Mieter mit eingeschränkten Rechten.

Darauf hat laut Ortsvorsteher auch die Stadt Wertheim hingewiesen und eine Genehmigung zum Bau des Spielgeräts zunächst abgelehnt. Für die Eltern beider Kindergärten ist das eine überraschende Wendung. Das sehe ja so aus, als weise die Stadt ein Geschenk an die Kinder der eigenen kommunalen Kita zurück, so sagt es eine Besucherin der Sitzung. Es geht um Baurecht und um Sicherheit.

Aber das generelle Unverständnis und das »systemisch wenig Integrative« an der aktuellen Situation sieht auch der Ortsvorsteher. Lang nimmt es als Herausforderung, die bei gutem Willen zu schaffen sein müsste.

Hoffnung macht ihm dabei auch, dass direkt neben dem Spielgelände der beiden Kindergärten noch ein Spielplatz liegt - der ganz normale kommunale. Eine Umgestaltung hier erscheint möglich. Dieser Spielplatz könnte nach Lang einer von drei Wertheimer Spielplätzen sein, die zur Umgestaltung anstehen.

Mögliche Spielgeräte

Da könne man dann auch Spielgeräte für unter Dreijährige planen, die das Angebot der beiden Kindertagesstätten ergänzen könnten. Die Idee des Ortsvorstehers ist es, dass man in dem Zuge dann auch etwas vom öffentlichen Kinderspielplatz für die Kitas und das Wasserspielgerät abzweigt. Erste kommunale Schätzungen zu den Folgen des möglichen allgemeinen Spielplatzumbaus gibt es bereits. Demnach könnte dieser aus Haushaltsgründen frühestens 2024 starten, werde rund 80.000 Euro kosten und eine 12- bis 18-monatige Sperrung des Spielgeländes nach sich ziehen.

Eine eventuelle gemeinsame Nutzung von öffentlichen und Kindergartenspielplätzen bleibe dabei rechtlich auch künftig voraussichtlich unmöglich. Ortschaftsrat Ralf Herr plädierte für eine Grundlagenermittlung, um die rechtlichen Anforderungen abzusichern.

Der Ortsvorsteher will dann im nächsten Schritt »eine ganzheitliche Betrachtung« erreichen. »Mindestens eine kleine Lösung wird es sicher geben«, sagte er. Die Wasserversorgung des grundlegenden Spielgeräts lasse sich dabei vom Hackschnitzelbunker der Stadtwerke sicherstellen. Er gehe davon aus, die Stadtwerke als Sponsor ins Boot zu bekommen, sagte Gerrit Lang. MICHAEL GERINGHOFF

Ortschaftsrat Waldenhausen in Kürze

WERTHEIM-WALDENHAUSEN. Auch über diese Themen hat der Ortschaftsrat Waldenhausen am Mittwochabend im Feuerwehrhaus diskutiert:

?Motocrossstrecke: Derzeit gebe es seitens des MSC-Reicholzheim keine erkennbaren Bemühungen, das Verfahren um den Bau einer Motocrossstrecke über Waldenhausen voranzutreiben. Widerstand gebe es mittlerweile auch von den Betreibern der nahen Sternwarte. Für den Waldenhäuser Ortschaftsrat gebe es derzeit keinen Grund zu handeln: »Eine Lösung ist nicht ansatzweise in Sichtweite«, sagte Ortsvorsteher Gerrit Lang. Obendrein gebe es bessere Orte für solch eine Rennstrecke. »Wenn man sich ein bisschen anstrengt, wird man schon was finden«, sagte Lang in Richtung der MSC-Verantwortlichen.

?Probebetrieb: Waldenhausen war eine von vier Wertheimer Gemeinden, die zwischen 0.30 und 4.30 Uhr auf die Straßenbeleuchtung verzichtet hatten. In der Ratssitzung jetzt wurden die Bürger nach ihren Erfahrungen befragt. Das Ergebnis fasste der Ortsvorsteher so zusammen: »Solange wir so viele Baustellen im Dorf haben, können, wollen und werden wir einer weiteren Abschaltung nicht zustimmen«. Auf die Zukunft geschaut, plädierte der Rat für die zügige Umrüstung der Straßenlampen auf LED und generell gedimmtes Licht.

?Neue Bäume: Den Bauarbeiten an der Steige waren zwei größere Bäume zum Opfer gefallen. Die Stadtwerke bieten nun an, diese im Herbst nachzupflanzen. Der Rat wird demnächst geeignete Orte vorschlagen, die aktuellen Favoriten liegen im oberen Bereich der Steige und nahe der sogenannten Großen Eiche.

??Adventsfenster: Sechs Jahre hatte Ortschaftsrätin Marlise Teicke die bunten Adventsfeiern mit dekorierten Fenstern, Gesang und Gebäck organisiert, jetzt ist sie raus. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger werden dringend gesucht.

?Michaelismesse: Die Waldenhäuser werden sich im September am Messeumzug beteiligen und wollen im Gefolge der Sonderrieter Messumzügler den »Ploatz« zum Most servieren. Ausgegeben ist, dass der Umzug, anders als die Mess' selbst, unverändert zur Vor-Coronazeit aussehen soll.

??Bauplätze weg: Im Neubaugebiet Felderflur um den Sophie Brümmer-Weg sind derzeit alle neun Bauplätze vergeben. Zwei Bauherren waren abgesprungen, die neuen Plätze sind aber sofort wieder vergeben worden. Es gibt weitere Interessenten.

?Wenig Raser: Der Einsatz des Blitzeranhängers hatte in Waldenhausen keine besonderen Vorkommnisse ergeben. Waldenhausen war jüngst von Umleitungsverkehr betroffen gewesen. Bei fast 4000 gemessenen Fahrzeugen waren nur 23 mit zu hohem Tempo in der 30er-Zone aufgefallen.

?Kriminalität: Am Dienstag, 23. Mai, wird um 19 Uhr ein Vertreter des Polizeipräsidium Heilbronn in der Waldenhäuser Festhalle über das Vorgehen von Enkeltrickbetrügern informieren.

?Himmelsliegen: Die Waldenhäuser werden dieser Tage in Eigenregie zwei der sogenannten Himmelsliegen aufbauen. Als Standort sind ein Aussichtspunkt an der Steige als auch einer am Mittleren Wengertsweg bestimmt. Ge

