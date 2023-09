Spielfreude für alle vor alten Mauern

Burgfestspiele: Ausstellung gibt Einblicke in 35 Jahre kulturelles Wirken des Burgschauspielvereins - Persönliche Rückblicke

Freudenberg 05.09.2023 - 14:07 Uhr 3 Min.

Eine Szene aus dem Stück "Der Glöckner von Notre Dame". Auf Aufführungen wie diese und viele andere Höhepunkte des kulturellen Wirkens wird die Ausstellung "35 Jahren Burgschauspielverein Freudenberg" eingehen.

Anlässlich der Ausstellung sprach unser Medienhaus mit drei Engagierten, die zu den Gründungsmitgliedern gehören und noch heute maßgeblich im Verein mitwirken. Gerda und Paul Pagel sind von Anfang an Mitglied der Spielleitung und wirkten auch unter anderem als Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen und Autoren für den Verein. Gerda Pagel berichtete von der Freude am Spiel und der Kreativität, die man beim Burgschauspiel ausleben kann. Ihr Gatte hob besonders die Freude am gemeinsamen Schaffen hervor.

»Beim Burgschauspiel wirken vier Generationen mit, das macht riesigen Spaß«, sind sie sich einig. Paul Pagel freute sich darüber, dass man durch viele der Stücke auch lokale Geschichte vermitteln konnte. Das Besondere am BSV sei, dass jeder mitspielen dürfe. Es gebe keine Einschränkung, auch nicht beim Talent. »Wir finden für jeden etwas«, sagte er. Man habe auch schon »Problemkinder« gehabt, die gelungen mitwirkten. »Jeder ist willkommen und kann dabeisein.« Paul Pagel sagte, dem BSV sei Toleranz wichtig. Man habe gegenseitige Achtung und arbeite gemeinsam mit viel Freude auf ein Ziel hin.

Vom Anfang bis heute spiele der Verein ausgesuchte Stücke auch mit hohem Anspruch, stellten beide fest. Geblieben sei über die Jahrzehnte auch die große Spielfreude. Ebenso blieb es dabei, dass Schauspieler und alle Helfer hinter den Kulissen Ehrenamtliche sind, die sich vollständig unentgeltlich einbringen. Seit 1993 engagiert der Verein für die Inszenierung Profiregisseure, die diese Aufgabe hauptberuflich ausüben. Bisher arbeitete man mit fünf Regisseuren zusammen.

»Noch immer gleich sind der Zusammenhalt, die Kreativität und der Spieleifer«, freuten sich die Pagels. Besonders freuen sich beide auch über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg und darüber, dass alle Generationen mitwirken. Asmus sei das Pilotprojekt gewesen, um zu prüfen, ob es möglich ist, oben auf der Burg zu spielen - inklusive der Schaffung der nötigen Infrastruktur. Das Stück war ein Erfolg. »Die Gründung des Vereins ging von den Schauspielern aus, da sie weitermachen wollten«, sagte Paul Pagel.

Er erinnerte sich auch an die vielen baulichen Maßnahmen, die gemeinsam mit dem BSV auf der Burg realisiert werden konnten, beispielsweise die feste Tribüne mit den Sitzen und die immer größer werdende Stockwerkbühne.

In der Vergangenheit waren es nahezu ausschließlich Stücke mit regionalem Bezug, seit 2019 spiele man bekannte Publikumsstücke ohne Regionalbezug, beschrieben die beiden eine Neuerung. Sie erinnerten sich an viele schöne und erfolgreiche Schauspielmomente und so manche gemeisterte Herausforderung. Gerne erinnern sie sich auch an die großen Projekte außerhalb der Burgfestspiele zurück wie die Teilnahme am Nibelungenzug und dem Freudenberger Stadtjubiläum.

Ebenso von Anfang an dabei ist Hartmut Beil. Er spielte bei Graf Asmus die Hauptrolle des Grafen und war Gründungsmitglied. Er war viele Jahrzehnte in der Vorstandschaft aktiv und von 2014 bis 2020 BSV-Vorsitzender. »Es sind für mich viele Jahre interessante Möglichkeiten, Theater und Kultur zu machen«, sagte er. »Es ist ein wunderbares Freizeitvergnügen.« In 15 der bisher 19 Stücke des BSV spielt er mit.

Er schwärmte von der Freiluftkulisse der Burg und dem gemeinsamen Wirken. »Es ist immer ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, da Freudenberger jeden Alters so engagiert vor und hinter der Bühne wirkten.« Glücklich ist er auch mit dem, was durch die starke Mitwirkung des BSV an Infrastruktur auf der Burg geschaffen wurde. So erinnerte er sich zum Beispiel an die Schaffung der Treppe vom Rathaus zur Burg auf Initiative des BSV, die zusammen mit Burginitiative und Bauhof geschaffen wurde. Für sie gab es eine Spendenaktion, bei der man einzelne Stufen spenden konnte.

Weiter verwies er unter anderem auf die großen Eigenleistungen des BSV bei der Schaffung von Toilettenanlage und Schminkzelt sowie Pallasüberdachung auf der Burg. Ebenso hob er die Zusammenarbeit mit Berufsregisseur Dominik Neuner hervor, der die Burgfestspiele in vielen Bereichen vorangebracht habe. Er wünschte dem BSV für die Zukunft, dass es wirtschaftlich und kulturell so weitergeht und, dass sich auch zukünftig junge Leute für das Burgschauspiel einsetzen. »Wir spielen alle zwei Jahre um die Ehrenamtlichen zu entlasten.« Auch die Pagels wünschten sich weiter viele Engagierte, ein treues Publikum sowie den Erhalt der Burg als Spielort.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Die Ausstellung Die Amtshausgalerie Freudenberg im Burgweg 1 zeigt vom 16. September bis 29. Oktober besondere Einblicke in das bedeutende ehrenamtliche, kulturelle Wirken des Burgschauspielvereins Freudenberg (BSV). Entwickelt wurde die Ausstellung von einer Arbeitsgruppe des Vereins bestehend aus Gerda und Paul Pagel, Hartmut Beil, Matthias Gallas, Petra Fiederling, Tatjana Walter, Detlef Scheiber und Gerd Reiner. Mit der Ausstellung will der Verein schöne Erinnerungen wieder aufleben lassen. Auch die Mitwirkenden sollen sich wiedererkennen. Man zeigt entscheidende Szenen mit äußeren und inneren Vorgängen, erklärte das Ehepaar Pagel zur Konzeption. Neben den Aufführungen auf der Burg wird auch auf die Beteiligung bei den Nibelungenzügen und der 725-Jahr-Feier von Freudenberg eingegangen. Die Ausstellung soll dokumentieren, dass man etwas erreicht, wenn man es wirklich will und es vorantreibt. Außerdem soll sie zeigen, dass die Freudenberger ihrem Namen alle Ehre machen und die Freude im Herzen tragen. Dies sei, so die Pagels, einmalig. Gezeigt werden viele Fotos, die vor allem von Wolfgang und Anneliese Kiesslings und Franz Hofmann stammen. Zudem werden auch einige ausgewählte Requisiten und Kostüme zu sehen sein. In der Ausstellung würdigt man zudem den langjährigen Regisseur des Burgschauspiels, Dominik Neuner. Die Vernissage findet am Samstag, 16. September, um 19.30 Uhr in der Amtshausgalerie der Stadt Freudenberg statt. Laudatoren sind Gerda und Paul Pagel sowie Hartmut Beil. Für die musikalische Begleitung sorgen Benjamin Ihlo, Katrin Nitz und Detlef Scheiber. Die Ausstellung hat danach sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem können abweichende Besuchstermine auch telefonisch unter 09375 9200-90 vereinbart werden. bdg