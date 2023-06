Le Nozze di Figaro oder Mozarts große Oper im Kleinformat

Wie Kindern der Zugang zur klassischen Musik erleichtert wird

Wertheim 19.06.2023 - 11:21 Uhr 2 Min.

Mozart für Kinder: Der fiese Graf Almaviva kommt heran - nur kurz sind die Kinder von der Bühne, der Gräfin, von Susanna und Cherubino abgelenkt. Foto: Michael Geringhoff

So hart es klingt: Mit der Kultur ist es ein Kreuz, und das Mozartfest ist jener Kreuzzug, der die Kinder der Bildungselite mit dem gemeinen Landvolk bekannt macht. Immerhin - so ja auch auf der Bühne, wo sich die Stände mischen, die Begierde des Grafen Almaviva sich auf eine der Schönen von ganz unten aus dem Standessystem richtet. »Heftig küssen«, so wird der geplante rüde Übergriff - die dereinst so standesrechtlich abgesicherte Vergewaltigung - für die Kinder im Publikum verpackt. Das reicht so auch vollkommen - die bloße Erwähnung intensiven Küssens lässt zahlreiche Kinder gespielt angewidert die Augen verdrehen.

Beim Mozartfest für Kinder geht es ehedem nicht um den Plot, sondern um den Zugang zur Musik. Eine 40-jährige Würzburgerin erklärt es anschaulich: An die wahre Musik müsse man den Nachwuchs zeitig heranführen. »Ich war selbst auf einem musischen Gymnasium. Sich erst als Erwachsener in die Welt der Musik einzufühlen, das ist gar nicht so leicht«, sagt die Mutter zweier Kinder. Anke Dick (57) aus Veitshöchheim spricht vom spielerischen Bildungsausflug, den sie da mit ihrem Patenkind Anna unternehme.

Lebensecht erlebt

Die Musik präge sich viel intensiver ein, wenn sie - wie in diesem Fall - akustisch und visuell lebensecht zusammen mit anderen erlebt werde. Im Fall der Würzburgerin Bettina Buill (42), ihrem Sohn Kilian (10) und der Tochter Elina (15) war es auch ein bisschen Omas Idee: »Ich liebe das Mozartfest«, sagt die 81-jährige Christa Lurz und dass es eine gute Gelegenheit sei, den Kindern diese Form der Kultur näher zu bringen.

Auf der Bühne sortiert man sich derweil. Die Sopranistin Anna Lena würde gern die Gräfin singen - eine kurze schräge Stimmprobe macht klar, dass sie eine bessere Susanna abgeben wird.

Vieles ganz nebenbei

Der Bass Elias wäre gerne Graf, wird aber sinnvollerweise als Figaro eingeteilt. Ganz nebenbei lernen die Kinder die Charaktere und Stimmen kennen. Die Sänger sind nahbar, wirken, wie eben auf der Straße zusammengefunden. Der Eindruck: Jeder kann Musik, sie ist organisch. Da, wo da Ponte ein Heer von Sängern brauchte, tun es am Sonntag fünf inklusive der Gräfin, Cherubino und Almaviva selbst.

Pauken und Trompeten: Fehlanzeige. Die Ouvertüre gibt's vom Band, die Arien und die zornige Cavatine des Figaro, in der er plant, Almaviva das Handwerk zu legen, werden gut sichtbar vom Klavier aus begleitet. Auch das ist wichtig und unterstützt den organischen Eindruck: Alles ist handgemacht, singen kann jedes Kind, und den Klavierunterricht gibt es bei der Musikschule. Der Rest ist Mozart.

Kindgerecht aufbereitet

Figaro vermisst die Bühne, die üblen Absichten des Grafen werden offenbar, die Verwechslungskomödie entspinnt sich, alles lediglich in ganz leichten Strichen hingeworfen, so dass immer die Musik und das Erleben im Mittelpunkt stehen. Und am kurzweiligen Ende nach nur einer Stunde gibt es natürlich das Happy-End. Für Kinder ist das so tipptopp. Als Erwachsene werden sie später in der Oper drei Stunden ausharren und sie werden dort mittendrin auch nicht gefragt, wie man es denn nun anstellen soll, damit es gelingt, dem Despoten das Handwerk zu legen.

MICHAEL GERINGHOFF