Spiel und Spaß in den Kinderkulturwochen

Hintergrund: Angebote in den Kinderkulturwochen 2023

In den Kinderkulturwochen 2023 gibt es folgende Angebote, für die eine Anmeldung erforderlich ist:

Mittwoch, 26. Juli und Donnerstag, 27. Juli: Schnuppern beim Kanu Club Wertheim (KCW) für Kinder von sieben bis zwölf Jahren.

Samstag, 29. Juli: »Die Wunderwelt der Bienen« vom Bezirksimkerverein Wertheim für acht bis 14-Jährige.

Freitag, 4. August: Minigolf beim Minigolfclub Wertheim für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren.

Dienstag, 8. August: Workshop Freundschaftsbänder flechten im Grafschaftsmuseum Wertheim für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

Donnerstag, 10. August: »Miró-Kunstaktion - entdecke deine künstlerische Magie!« im Glasmuseum für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Mittwoch, 16. August: Hap-Ki-Do, koreanische Selbstverteidigung der Sportschule Biffar für Kinder und Jugendliche von neun bis 16 Jahren

Freitag, 25. August: Spielend Helfen Lernen bei der THW-Jugend Wertheim für Kinder von sechs bis 14 Jahren.

Montag, 28. August: Bogenschießen im Waldparcour Bärleinsgraben (Veranstalter kommunale Jugendarbeit Wertheim) für Kinder und Jugendliche von zehn bis 17 Jahren.

Dienstag, 29. August: Kanu-Tour auf der Tauber mit der kommunalen Jugendarbeit Wertheim für Kinder und Jugendliche von zehn bis 17 Jahren.

Dienstag, 29. August: Workshop Freundschaftsbänder flechten im Grafschaftsmuseum für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

Mittwoch, 30. August: Radtour zum Kletterpark Silvestria und Klettern für zehn bis 17-jährige

Donnerstag, 31. August: »LaserTag» in Würzburg für zwölf bis 17-Jährige

Freitag, 1. September: Wasserski für Anfänger und Fortgeschrittene in Thulba für 12 bis 17-Jährige (Veranstalter Jeweils kommunale Jugendarbeit)

Montag, 4. September: Kostenloses Karatetraining des Turn- und Sportverein Tauberbischofsheim in Wertheim für Kinder und Jugendliche von acht bis 15 Jahren.

Anmeldungen zu den Aktionen sind unter www.unser-ferienprogramm.de/wertheim möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Weiterhin gibt es Angebote, bei denen man ohne Anmeldung mitmachen kann:

Am Montag, 7. August und Montag, 21. August bietet die DLRG Wertheim ab jeweils 18 Uhr Abnahme der Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold an. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche, und Erwachsene ohne Voranmeldung, egal ob DLRG-Mitglied oder nicht. Die Abnahme findet im Freibad Wertheim statt. Der Eintritt für das Freibad wird am Eingang regulär bezahlt, die Abzeichenabnahme ist kostenlos. ()