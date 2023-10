Spezlwirtschaft im fränkischen Weinkartell

Vortrag: Christian Naser spricht am Tag der Heimatforschung in Königheim über die Geschichte der hiesigen Weinhändlerfamilien

Main-Tauber-Kreis 08.10.2023 - 12:51 Uhr 2 Min.

Christian Naser: Foto: Geringhoff Musterbeispiel eines Weinhändlerpalais - das MArktheidenfelder Franck-Haus- Nicht mehr da vom alten Glanz: Ehemaliges Weinhändlerhaus in Lengfurt. Foto: Geringhoff

Dass gerade Königheim Tagungsort war, war dabei kein Zufall. Von hier stammten einige jener rund 30 fränkischen Weinhändlerfamilien, die in Frankfurt das ganz große Rad gedreht haben. Wein war damals tatsächlich groß im Geschäft, die Anbauflächen deutlich mehr als die von Landrat Christoph Schauder in seiner Begrüßung genannten 1000 Hektar Rebfläche, die es heute noch sind. "Die Weinhändlerhäuser, noch heute kulturelle Schätze, der Weinbau nach wie vor wichtiger Teil der Taubertäler Identität", sagte der Landrat. Auch die Leiterin des Archivverbundes Monika Schaupp und die Kreisheimatpflegerin Claudia Wieland betonten die gewichtige Rolle des Weins.

Frankfurt Zentrum des Weinhandels

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten die Bezirksämter Mergentheim und Tauberbischofsheim zusammen noch 5000 Hektar Anbaufläche registriert. Für die Jahre um 1600 herum geistern Zahlen von bis zu 40.000 Hektar Rebfläche in der gesamten Raumschaft. Wieland erinnerte daran, dass Wein damals auch Lohn- und Zahlungsmittel war - also eine Art von Währung in sich. Der Handel mit den restlichen Weinmengen war dabei nicht von den Winzern organisiert, sondern Sache einiger spezialisierter Händler. Blühende Handelszeiten seien es ab dem 18. Jahrhundert gewesen und Frankfurt das Zentrum diesen Handels.

Christian Naser sprach vom Kartell, dass Händler aus Zell, Lengfurt, Marktheidenfeld und Königheim gebildet hatten. Der Kitt dieses Kartells waren Eheschließungen, die ein enggewobenes Netz von Verwandtschaften und gegenseitigen Verpflichtungen geschaffen hatten. Naser konnte viele Details aufzeigen, darunter gleich mehrere Doppelhochzeiten, die das ökonomisch Absichtsvolle dieser Verbindungen unterstreichen. Nukleus des Handels, als auch des zugrunde liegenden Heiratsmarktes war dabei das Weinhändlerviertel rund um die Alte Mainzer Gasse in Frankfurt. "Die damals mit Abstand teuerste Lage Deutschlands ", wie Naser sagte.

Die noblen Häuser der Weinhändler

Auch daheim haben die reichgewordenen Weinhändler noble Häuser gebaut. Diese "Palais", wie Naser sie nennt, stehen in Tauberbischofsheim, in Königheim, mit dem Franck-Haus auch in Marktheidenfeld, und diverse auch in Lengfurt - dort leider zum Teil aktuell in sehr schlechtem baulichem Zustand. Sowieso sei besonders in Lengfurt viel vom Wissen um diese wirtschaftliche Blüte verloren gegangen, so bedauert Christian Naser, verbunden mit der Aufforderung an die lokalen Historiker, diese Wissensschätze zu heben und zu sichern.

Wo sich so viel Geld und Macht zusammenfinden, da sind Missbrauch, Neid und politische sowie rechtliche Konsequenzen meist nicht weit. So auch bei dem fränkischen Weinhändlerkartell, das 1718 überführt worden war, in gewaltigem Umfang illegal auch Pfälzer Wein eingeführt zu haben. Die Stadt Frankfurt drohte den Händlern, die hoben den Konflikt auf die politische Ebene und brachten den Würzburger Erzbischof für ihre Sache in Stellung. Dem fränkischen Handel drohe gewaltiges Übel, so argumentierten die Händler gegenüber dem Würzburger Erzbistum, und dort sah man, nach einer von Naser zitierten Aktennotiz, "Gefahr im Verzug". Es wurde mit Handelsboykott gedroht, mal wurde, um zu zeigen, dass man es ernst meinte, ein konkurrierender Weinhafen in Hanau betrieben - all das, was man heute auch so kennt.

Folgende Kriege in Frankreich, Preußen, Russland und Österreich-Ungarn schwächten die Wirtschaft und damit auch den Weinhandel empfindlich: Im Jahr 1870 wurde die letzte fränkische Weinhandlung in Frankfurt geschlossen.

Zur Person: Christian Naser Christian Naser (64) ist ein umtriebiger und vielfältig interessierter Historiker, Literaturwissenschaftler und Computerphilologe. Interessen für Würzburger Baudenkmäler kommen hinzu, parallel ist Naser auch für Jean Paul und die historisch kritische Edition von Jean Pauls Flegeljahren zuständig. Aktuell legt er umfangreiche Werke vor, die sich mit der Migration und Vernetzung in Franken vom 16. bis zum 18. Jahrhundert befassen, aber auch mit den verschiedenen Palais der Weinhändler. Dort gerade mit gleich drei Werken zum in Zell gelegenen Palais des Weinhändlers Andreas Wiesen. Dieses "Weinhändlerschloss" hatte Balthasar Neumann 1744 im Auftrag Wiesens gebaut.