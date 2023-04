Spessart-Manufaktur zeigt Arbeiten

Ausstellung: Prassek-Scheune startet in die Saison

Kreuzwertheim 04.04.2023 - 12:23 Uhr < 1 Min.

Manufaktur-Gründerin Anja Hasenstein und Museumsleiterin Gisela Hyn (von links) mit weiteren Besuchern in der Ausstellung.

Die Ausstellung war der Start in die Saison. Museumsleiterin Gisela Hyn (2. von links) hatte Manufaktur-Gründerin Anja Hasenstein (links) in der Papiermühle Homburg kennengelernt und spontan eingeladen, die in bisher elf sorgsam ausgewählten kleinen Betrieben gefertigten Stücke im Museum zu präsentieren.

Die Grafikerin und Designerin Hasenstein, die an der European School of Design in Frankfurt unterrichtet, hat im Februar 2022 mit dem Aufbau ihrer Plattform begonnen. Im Oktober ging sie damit online. Beim Zukunftspreis der Stadt Marktheidenfeld belegte das junge Unternehmen den zweiten Platz. Auch für den Ausstellungsraum in Marktheidenfeld, der Anfang Mai eröffnet werden soll, erhält Hasenstein Unterstützung von der Stadt. Dort sollen Künstler in wechselnden Ausstellungen die Möglichkeit haben, ihre Produkte zu präsentieren.

Informationen im Internet: https://www.spessartmanufaktur.de

es