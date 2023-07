Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sperrzeitverkürzung: Testphase abwarten

Innenstadtbeirat: Noch kein Urteil zur neuen Regelung

Wertheim 18.07.2023 - 16:47 Uhr < 1 Min.

Kürzere Sperrzeit: Hinweisschilder weisen Gäste darauf hin, nicht zu laut zu sein. Foto: Gunter Fritsch

Der Gemeinderat hatte bereits Ende Mai einer Verkürzung der Sperrzeit von 22 auf jetzt 23 Uhr zugestimmt. Allerdings mit der Maßgabe, dass dies erst mal nur für die laufende Sommersaison gelten solle. Anschließend wolle man die Erfahrungen auswerten und für die Zukunft nutzen. Zudem sieht die neue Regelung vor, dass an der um 22 Uhr beginnenden Nachtruhe nicht gerüttelt wird, was für die Gastronomen bedeuten kann, dass sie ihre Gäste im Zweifelsfall dazu auffordern müssen, draußen leiser zu sein.

Mirco Göbel, Vorsitzender des Innenstadtbeirats, verdeutlichte, dass man der neuen Regelung grundsätzlich zustimmen könne, eine solche Verkürzung sei zeitgemäß. Der Innenstadtbeirat sei allerdings zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gemeinderats noch nicht in der Lage gewesen, mit den Gastronomen und den Anwohnern der Gaststätten in der Altstadt zu sprechen, was eigentlich notwendig gewesen wäre, um ein Stimmungsbild einzufangen.

Zugleich erinnerte Göbel daran, dass eine solche Regelung auch vom Ordnungsamt kontrolliert werden müsse, damit sie eingehalten werde. Das aber, so Göbel, sei mit dem vorhandenen Personal des Ordnungsamtes schwierig zu realisieren. Göbel nannte beispielhaft die »massiven Probleme«, die es am Eichelgassen-Kreuz »mit viel Gastronomie« und Besuchern, die sich außerhalb der Gaststätten aufhielten, gegeben habe. Eine notwendige, beinahe tägliche Kontrolle sei auch hier vom Personal des Ordnungsamtes nicht zu leisten gewesen.

gufi