Spendenaktion: Neue Kühlzellen für Tafeln im Main-Tauber-Kreis

Im Beisein von Mitarbeitenden der Tafel (links Helmut Wenz von der Tafel Lauda-Königshofen, Mitte Dieter Adelmann von der Tafel Wertheim, rechts Maria Fleckenstein von der Tafel Lauda-Königshofen) nimmt Bereichsleiterin Katrin Beuschlein den symbolischen Spendenscheck aus den Händen von Stephan Pawelka (Lidl) entgegen.

Das Teilt das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis in einer Pressemitteilung mit. »Wir freuen uns sehr über diese Spenden. Dank der inzwischen erfolgten Einbauten können wir nun viel besser gekühlte Lebensmittel lagern«, zitiert das Diakonische Werk Katrin Beuschlein, Leiterin der Tafelarbeit. Das Diakonische Werk habe sich um diese Fördermittel beim Tafel Deutschland e.V. beworben und die entsprechende Summe erhalten. Die Kühlzellen seien im gemeinsam genutzten Lager in Lauda eingebaut und ermöglichten so auch die Annahme von größeren Spenden. Von dort würden die Waren dann an die drei diakonischen Tafeln in Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Wertheim verteilt.

»Mit der Pfandspende werden die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit«, zitiert die Pressemitteilung Stephan Pawelka, den Beauftragten für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-Regionalgesellschaft Waldenburg. Bei der Rückgabe von Leergut können Lidl-Kunden per Knopfdruck entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafel spenden möchten.

