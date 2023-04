Feuer & Zauber am 30. April wieder auf der Wertheimer Burg

Spektakuläre Show, gutes Miteinander - Vorverkauf hat begonnen

Wertheim 13.04.2023 - 08:51 Uhr 1 Min.

Eine Impression von "Feuer und Zauber" auf der Wertheimer Burg im vergangenen Jahr. Auch dieses Mal soll es eine spektakuläre Feuershow geben. Foto: Markus Landeck

Vor allem für Familien ist die Veranstaltung seit Jahren ein Renner. Das liegt auch daran, dass die aus der »Integranz-Reihe hervorgegangene Veranstaltung durch einen harten Kern von Ehrenamtlichen organisiert wird, die damit keinen Cent verdienen möchten, sondern allen Gruppen eine Teilnahme ermöglichen wollen. »Feuer und Zauber beginnt um 19.30 Uhr, Einlass auf der Burg ist ab 18 Uhr.

Der harte Kern, Markus Landeck, Martina Ducqué von der kommunalen Jugendarbeit in Wertheim, Wladimir Bauer vom Förderverein offene Jugendarbeit Wertheim und Benjamin Krull alias Zauberer Bennini haben dafür alle Mitstreiter der vergangenen Jahre wieder für die Bühne gewinnen können, die den bis zu 2000 Besuchern eingeheizt haben: die Musiker von Alex und Friends, Liedermacher Bousch Bardarossa, die Tänzer von Physical Funk, die LED-Tanz- und Lichtkünstlerinnen der Fairy Elements sowie als Höhepunkt die Feuerkünstler von Caldera.

Christian Schindler nimmt mit seinem Naturtechnikprojekt »Hizuna teil, bei dem jeder lernen kann, wie man nur mit Hilfsmitteln aus der Natur Feuer machen kann. Für den spektakulären Abschluss am Himmel sorgt Franken-Pyro-Chef Jürgen Mattis mit seinem Team.

An die Stelle des in der Vergangenheit üblichen gemeinsamen Fackellaufs tritt dieses Mal eine besondere Mottoaktion: Als Eintrittskarten dienen Holzstäbchen, die ab sofort in den Vorverkaufsstellen in der Stadtbücherei, im Wertheimer Rathaus, der Tourist-Info und dem Spielwarengeschäft Knecht Rupprecht verkauft werden (2 Euro/Stück). Auf die Stäbchen kann der Wunsch für einen lieben Menschen geschrieben werden, alle Stäbchen werden zur Mottoaktion gemeinsam auf der Burg entzündet.

Im vergangenen Jahr hatte »Feuer & Zauber« erstmals nach der Corona-Pandemie wieder in Präsenz stattfinden können. Unter dem Eindruck des russischen Einmarschs in die Ukraine stand der Abend damels unter dem Motto Liebe und Frieden. Damals war auch ein »stilles« Feuerwerk mit weniger lautem Knallen gezündet worden.

bal