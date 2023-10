Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spatenstich auf dem Dörlesberg

Energie: Neuer Solarpark soll ab November Strom ins Umspannwerk einspeisen

Wertheim 08.10.2023 - 13:45 Uhr 1 Min.

Spatenstich am Freitag am Dörlesberg: Vertreter aus Landespolitik, Rathaus und Fürstenhaus sowie der Investor, die Sparkassenversicherung, sind gekommen.

Das neue Areal umfasst 17,5 Hektar und kann rechnerisch 4500 Haushalte versorgen. Der Gesamtsolarpark - die Bauabschnitte Ost und West sind bereits vor zwölf Jahren fertiggestellt worden - umfasst damit knapp 100 Hektar Fläche. Die Neuanlage zeigt laut Jens Sandschulten, er ist der zuständige Projektleiter der sparkassenversicherungseigenen Ecosenergy, viel technische Fortschritt. »Wir können heute auf gleicher Fläche doppelt so viel Strom erzeugen wie noch vor zehn Jahren, und ich bin sicher, die Entwicklung wird weitergehen«, sagte er und sprach bereits vom möglichen »Repowering« des ersten Bauabschnittes.

Stromerzeugung zunächst bis 2050

Der jetzt vorgestellte Abschnitt Süd/Südost soll zunächst bis ins Jahr 2050 Strom erzeugen, so weit in die Zukunft reicht der derzeitig gültige Bebauungsplan. Sollte dann tatsächlich Schluss sein, so hat sich der Betreiber verpflichtet, Finanzrücklagen zu bilden, die Anlage abzubauen und die Fläche zu renaturieren. Erster Strom soll bereits im November erzeugt und ins neue Umspannwerk Steinbach eingespeist werden.

Auch Ludwig zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, er ist der Verpächter des Gros der Anlagenfläche, hob den technischen Fortschritt hervor. Die Bestandsanlage leiste auf 80 Hektar 37 Megawatt während die neue Anlage auf nur einem Viertel der Fläche bereits halbsoviel Energie erzeugen könne. Der Standort sei, oberhalb der Nebelgrenze gelegen, besonders geeignet und werde auch in den Wintermonaten zuverlässig grüne Energie liefern, sagt zu Löwenstein.

Potenzial ausschöpfen

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez betonte die Notwendigkeit der Energiewende und das Engagement von Stadt und Gemeinderat, ließ dabei das strittige Problemfeld »Wie viel Fläche darf zur Energieerzeugung verbraucht werden?« nicht aus. Ziel der Landesregierung sei es 0,2 Prozent der Fläche auf die Erzeugung regenerativer Energie zu verwenden, in Wertheim sei man nunmehr bei 0,9 Prozent angelangt und leiste einen ganz hervorragenden Beitrag, betonte Herrera Torrez.

Auch der Grüne Bundespolitiker Sebastian Schäfer unterstrich die Notwendigkeit umweltfreundlicher Energieerzeugung. »Hier kann man die Energiewende live sehen«. Baden-Württemberg sei ein absoluter Vorreiter, sagte Schäfer. Dörlesbergs Ortsvorsteher Udo Schlachter betonte die Bedeutung transparenter Verfahren. Die Bürgerschaft sei »sehr gut mitgenommen worden«, die Anlage sei eindrucksvoll und leiste einen starken Beitrag zur Versorgungssicherheit. Lasse man die Wertheimer Industrie außen vor, so reiche der Energiepark aus, um alle Wertheimer Haushalte mit Strom zu versorgen.

