Sparkasse nimmt Energiewende in den Blick

Forum 2023: Verschiedene Vorträge im Kursaal Bad Mergentheim - Appell zur Entwicklung neuer Versorgungsmodelle

Bad Mergentheim 01.06.2023 - 15:51 Uhr 2 Min.

Referiert über kostengünstige, energieautarke und effiziente Gebäude: Timo Leukefeld. Foto: Peter D. Wagner

»Verbote, Strafzahlungen und schlechte Gewissen bringen uns in Fragen der Energiewende nicht weiter«, zeigte sich der Dozent, Autor, Energieexperte und Unternehmer Timo Leukefeld in einem Vortrag überzeugt. »Vielmehr braucht es bei den riesigen Veränderungen und Herausforderung enthusiastische Begeisterung für neue Geschäftsmodelle.« Dies gelte für die Wohnungswirtschaft sowie für Finanzierungsgesellschaften und Energieversorger gleichermaßen.

Unter dem Motto »Intelligent verschwenden« plädierte der ursprünglich gelernte Handwerker sowohl für vernetzte, energieautarke, solide und wartungsarme Gebäude mit radikal vereinfachter Technik als auch deren praktische Umsetzung. »Die hohen Wartungs- und Reparaturkosten werden zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit die eingesparten Energiekosten übersteigen. Der Kampf um die Dach- und Fassadenflächen der Gebäude hat begonnen«, bekundete Leukefeld.

Die von ihm entwickelten Häuser sind vollständig unabhängig und versorgen sich weitestgehend selbst mit Infrarotwärme, Solarmodulen sowie Strom und E-Mobilität aus erneuerbaren Energien. Mittlerweile werden die kostengünstigen, energieautarken und -effizienten Bauwerke nicht nur als Einzelwohnheime, sondern auch als Mehrfamilienhäuser errichtet oder saniert. Hier seien beispielsweise Pauschalmieten mit »Energieflatrates« anstelle aufwendige Nebenkostenabrechnungen etwa für Heizung vorteilhafte Effekte sowohl für Vermieter als auch für Mieter.

»Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen«, zitierte Leukefeld bilanzierend den US-amerikanischen Architekten, Konstrukteur, Visionär und Autor R. Buckminster Fuller. »Auch wir kämpfen nicht gegen fossile Energien, sondern bauen solche neuen Modelle, und dann will niemand mehr das Alte«, hob er den Ansatz seines Unternehmens hervor. »Ich wünsche Ihnen bei der Energiewende weniger Angst und Bedenken, sondern gehen Sie mutig voran«, appellierte Timo Leukefeld abschließend.

»Energetisches Sanieren rechnet sich besonders bei den Förderungen des Bundes oder des Landes«, verdeutlichte in einem zweiten Vortrag Thomas Börsig, stellvertretender Direktor des Förderkreditgeschäfts bei der Landesbank Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt stand ein Überblick über die aktuellen Förderprogramme zur Finanzierung energetischer Sanierungen sowie speziell über Bundesförderungen für effiziente Gebäude (BEG). Seit Anfang 2023 wurde ein Bonus für serielles Sanieren in Höhe von 15 Prozentpunkten in die BEG eingeführt, sofern das Wohngebäude auf die Effizienzhausstufe 40 oder 55 saniert werde, berichtete Thomas Börsig.

Zudem wurde der bereits im September eingeführte Bonus für die am wenigsten energieeffizienten Gebäude (»Worst Performing Buildings - WPB-Bonus) von fünf auf zehn Prozentpunkte erhöht und neben den EH/EG 40- und EH/EG 55-Stufen auch auf Sanierungen auf einen EH/EG 70 EE-Standard ausgeweitet. »Bei einer Kumulierung des WPB- und des SerSan-Bonus können die beiden Boni in der Summe bis zu 20 Prozent betragen«, konstatierte Börsig. Zu den allgemeinen Fördergrundsätzen zählen unter anderem eine Antragstellung vor Vorhabenbeginn, eine Zinsfestschreibung am Tag der Zusage und das Hausbankprinzip.

Der Hohenloher Kabarettist und Komiker Stefan Walz alias »Gerd Ferz« sorgte für pointiert amüsante Unterhaltung.

Original-Pressemitteilung Sparkasse Tauberfranken (gekürzt)