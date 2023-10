Sparen, Ja - Dorfkirchen schließen, Nein

Gebäudestrukturreform: Dekanin Wibke Klomp über die Sparpläne im Kirchenbezirk Wertheim

Wertheim 08.10.2023 - 14:23 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dekanin Wibke Klomp: "Die Gebäudestrukturreform der Landeskirche zwingt uns, ob knapperer Mittel massiv zu sparen - aber wir schließen keine Dorfkirchen!"

Zuerst hat der Dertinger Kirchengemeinderat in einer Gemeindeversammlung am 24. September deutlich gemacht, dass er nicht mitziehen werde. Kurzgefasst: Die Kirche müsse im Dorf bleiben, eine Ausdünnung der Standorte widerspreche dörflich/christlicher Lebensart und werde den Niedergang der Kirche nur weiter beschleunigen. Dekanin Wibke Klomp hat das so nicht gerne gehört, vieles sei einseitig, manches auch falsch dargestellt worden, sagt sie und betont: »Wir sind keinesfalls dabei Dorfkirchen zu schließen«.

Kategorien: Rot, Gelb und Grün

Die Landeskirche hatte ein Ampelkonzept erstellt, das künftige Fördermöglichkeiten für Bau und Sanierung beschreibt und den Kirchen die Farben Rot, Gelb und Grün zuordnet. Mittlerweile empfinde man das gewählte Ampelkonzept innerhalb der Landeskirche als eher unglücklich, sagt Klomp. Doch der Sparzwang bleibe. Klomp spricht vom notwendigen Gesundschrumpfen, von Konsolidierung und Konzentration. Der Wandel werde dabei längst nicht so dramatisch wahrnehmbar sein, wie jetzt manchenorts der Eindruck erweckt werde.

Vor allem werde der Wandel erst deutlich zeitversetzt eintreten. Unverrückbar gehe die Zahl der Kirchenmitglieder zurück. Klomp nennt den demografischen Wandel - natürlich sind da noch andere Einflussfaktoren. Vor 20 Jahren registrierte der Kirchenbezirk Wertheim knapp 20.000 Gemeindemitglieder, im vergangenen Jahr waren es nur noch gut 16.000. Wertheim komme dabei noch glimpflich davon, anderenorts - besonders in Städten - schrumpfe das Kirchenvolk noch viel dramatischer, sagt die Dekanin.

Weniger Gläubige bedeuten weniger Einnahmen und das bei stetig steigenden Bau- und Sanierungskosten. Die Kirche komme nicht umhin, den Rotstift anzusetzen. Angefasst werde dabei hauptsächlich eine der insgesamt drei Finanzierungssäulen. Sanierungen und Neubauten werden ungefähr zu gleichen Teilen aus Eigenmitteln der jeweiligen Kirchengemeinden, aus zinsgünstigen Kirchen-Darlehn und aus denen, jetzt besonders im Fokus stehenden, Baubeihilfen finanziert.

Kein Thema für Wertheim

Steht eine der Kirchen oder Gemeindehäuser auf Grün, so bedeutet das: Im Sanierungsfall läuft alles weiter wie bisher. Bei Gelb versagt die Landeskirche das Kostendrittel der Baubeihilfen, bei Rot fallen auch die zinsgünstigen Darlehn weg. »Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir Kirchen dem Verfall preisgeben«, unterstreicht Klomp. Spätestens bei der Bausicherung sei die Landeskirche nach wie vor mit im Boot. »Alles eigentlich vergleichsweise kein Thema für Wertheim«, sagt sie auch. Generell sei der Zustand kirchlicher Gebäude hier »traumhaft«. »Hier haben die Kirchengemeinderäte in den vergangenen 20 Jahren ihre Bau-Hausaufgaben hervorragend erledigt, der bauliche Zustand, besonders der Kirchen, ist super«. Obendrein gebe es durchaus sehr Vermögende unter den lokalen Kirchengemeinden, »solche, die gut gewirtschaftet haben«, sagt Klomp.

Regelmäßige Zuweisungen aus der Landeskirche statteten die Gemeinden aus. »Sämtlich Mittel aus der Solidargemeinschaft«, wie Klomp es unterstreicht. Der ländliche Raum um Wertheim profitiere finanziell eindeutig von den Ballungsgebieten. Sehen müsse man, dass die Anzahl der Kirchen im Kirchenbezirk Wertheim hoch sei. Klomp will sie weniger als Last verstanden wissen, sondern betont dabei die tiefe Verwurzelung, die allein aus der schieren Anzahl spreche. Manche der Gemeinden seien dabei klein. In Dietenhan seien es derzeit 180 Protestanten, gut 250 in Urphar. »Da muss jedem klar sein, solche Kirchen und die Region allgemein lebe von der Solidarität. Derart kleine Gemeinden können ihre Bauten nicht allein stemmen«, erklärt die Dekanin.

Weg vom Überdimensionierten

Neben den Kirchengebäuden gibt es noch Gemeinde- und Pfarrhäuser - alles in allem 35 Stück, rechnet Klomp. Bei den Gemeindehäusern gebe es bereits klare Bewegungen, so in Tauberbischofsheim. »Dort trennen wir uns von Überdimensioniertem, verlassen das Gemeindehaus an der Würzburger Straße und bauen dafür den Standort am Bahnhof barrierefrei aus.« Was Gemeindehäuser in Wertheim anbelange, so stünden dort zwei auf Rot. »Das eine ist das Gemeindehaus in Höhefeld, es ist frisch saniert und somit nicht bedroht, das andere ist das in Bettingen. Dort sind wir im intensiven Austausch, die Räume auch mit der Kommune und den Vereinen gemeinschaftlich zu nutzen und zu finanzieren«, sagt Klomp.

Grün gebe es auch. Das betreffe das Gemeindehaus an der Bestenheider Martin-Luther-Kirche. Dort wolle man, ob der Schulnähe unter anderem die Kinder- und Jugendarbeit ausbauen und neue Angebote machen. Auch auf Grün stehe das Gemeindezentrum in Nassig. »Dort haben wir Pläne für eine zukunftsgerechte Sanierung«, sagt Klomp.

Was steht wo?

Man mache auch keine Unterschiede zwischen der Stadt und den Dörfern. Der Stiftshof, er ist auch Sitz des Dekanates, stehe lediglich auf Gelb. Insgesamt nur drei der Kirchengebäude stünden laut Plan derzeit auf Rot. Klomp nennt die Michaelskirche, auf dem Reinhardshof. Sie soll verkauft werden. Auch auf Rot steht die Kirche in Grünenwört, die aber in einem hervorragenden baulichen Zustand sei, sowie die Marienkapelle. »Bei der trauen wir uns zu, irgendwann notwendige Sanierungen aus eigenen Mitteln bestreiten zu können«, sagt Klomp.

Die Gebäudereform sei auf weite Zukunft ausgerichtet. »In den nächsten 15 bis 20 Jahren wird da sowieso nichts kommen, was irgendjemandem wehtut«. So gesehen bestehe kein Grund zur Sorge, sagt die Dekanin und unterstreicht, dass sie neben Kritik, wie der aus Dertingen, auch Unterstützung erfahre. »Da ist durchaus auch Verständnis und Einsicht in schwindende Finanzmittel«, sagt Wibke Klomp.

Ge