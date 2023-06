Spannend und amüsant: »Der Glöckner von Notre-Dame«

Hintergrund

Hintergrund: Burgfestspiele Freudenberg 2023

Der Burgschauspielverein Freudenberg (BSV) zeigt in diesem Jahr die weltbekannte Geschichte des Glöckners von Notre-Dame. Das Stück von Matthias Hahn wurde von Regisseur Jan-Markus Dieckmann für die Freudenburg adaptiert.

Es erzählt von Claude Frollo, dem Erzdiakon der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Er ist besessen von der schönen Tänzerin Esmeralda. Diese interessiert sich allerdings nur für den jungen attraktiven Hauptmann Phöbus. Als Frollo die beiden während einer intimen Situation überrascht, sticht er den Hauptmann nieder. Danach rächt er sich an der ihn verschmähenden Esmeralda, indem er sie als Mörderin verhaften lässt. Quasimodo, der missgestaltete Glöckner von Notre-Dame, einst von Frollo als Findelkind aufgezogen, befreit sie und versteckt sie in der Kathedrale. Eine spannende Geschichte nimmt ihren Lauf.

Aufgeführt wird das Stück jeweils um 20.30 Uhr auf der Freudenburg am Samstag, 17.Juni, Freitag und Samstag, 23. und 24.Juni, Freitag und Samstag, 30. Juni und 1. Juli sowie am Freitag und Samstag 7. und 8. Juli.

Für alle Aufführungen gibt es aktuell noch Karten. Diese sind im Vorverkauf bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix und Adticket sowie im Tourismus- und Kulturbüro Freudenberg während der Öffnungszeiten erhältlich. (bdg)

Karten zu "Der Glöckner von Notre-Dame" auf der Freudenburg unter www.burgschauspielverein-freudenberg.de.